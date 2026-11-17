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Ngày 19/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành Giáo dục.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước

Năm 2026, Bộ GDĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu, gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Dự kiến, 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội.

Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ nằm ở thành tích hay danh hiệu được ghi nhận, mà còn ở những đóng góp thiết thực đối với người học: giúp học sinh vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành giá trị phục vụ cộng đồng.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GDĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, qua đó khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả.

Các nhà giáo được tôn vinh đại diện cho nhiều lĩnh vực, cấp học và vùng miền. Đó là những giáo viên mầm non ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vượt qua điều kiện thiếu thốn để đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện.

Ở bậc phổ thông, nhiều thầy cô không ngừng sáng tạo trong giảng dạy, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM. Không ít nhà giáo còn phát hiện, bồi dưỡng tài năng, dìu dắt học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ nhà giáo tích cực đổi mới đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, giúp người học nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Tại các cơ sở giáo dục đại học, nhiều giảng viên vừa tận tâm truyền thụ tri thức, vừa say mê nghiên cứu khoa học, phát triển những công trình và giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng.

Dù công tác ở vùng biên giới, hải đảo, những bản làng xa xôi hay tại các giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, các nhà giáo đều có điểm chung là không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn mở ra cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ và khơi dậy tiềm năng của người học.

Bộ GDĐT nhấn mạnh, những thầy cô được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Còn rất nhiều giáo viên vẫn ngày ngày tận tụy với từng bài giảng, chăm lo cho học trò và cộng đồng, dù những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng được ghi nhận bằng giải thưởng hay thành tích cụ thể.

Vì vậy, việc tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận những cá nhân xuất sắc mà còn là dịp tri ân rộng lớn đối với toàn thể những người đang gắn bó với nghề dạy học.

Chính sách mới tạo động lực để nhà giáo yên tâm cống hiến

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tạo nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam có một đạo luật riêng về nhà giáo, quy định toàn diện về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ, tuyển dụng, sử dụng, phát triển nghề nghiệp và các chính sách đối với đội ngũ giữ vai trò quyết định đối với chất lượng giáo dục.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW và trong năm đầu thực hiện Luật Nhà giáo, Bộ GDĐT đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, khắc phục bất cập về cơ cấu đội ngũ; thúc đẩy chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút và đãi ngộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp. Ngành Giáo dục cũng chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn và nhân văn.

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Theo Bộ GDĐT, sự quan tâm đối với nhà giáo không chỉ thể hiện qua những lời tri ân, hoạt động tôn vinh mà quan trọng hơn là các chính sách thiết thực, hành động cụ thể. Mục tiêu là để mỗi nhà giáo được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm điều kiện cần thiết để yên tâm công tác, phát huy năng lực sáng tạo và gắn bó lâu dài với nghề.

Chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo cũng chính là đầu tư cho chất lượng giáo dục, sự trưởng thành của các thế hệ người học và tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo

Năm học 2026 - 2027 mang chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất". Trong bối cảnh đó, Lễ kỷ niệm và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tiếp tục lan tỏa sự trân trọng đối với nghề giáo, khuyến khích gia đình, cộng đồng và các cấp quản lý đồng hành cùng nhà trường.

Lễ kỷ niệm và tuyên dương sẽ được tổ chức trang trọng tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) vào ngày 19/11. Chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật chào mừng, diễn văn của lãnh đạo Bộ GDĐT, phóng sự giới thiệu những câu chuyện nghề giáo và nghi thức tuyên dương, trao thưởng cho đại diện Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp nổi bật, các hoạt động nhân dịp 20/11 năm nay còn nhấn mạnh yêu cầu chăm lo, phát triển đội ngũ, tạo điều kiện để nhà giáo yên tâm cống hiến, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp tôn vinh, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc chăm lo, phát triển đội ngũ. Những giá trị cao quý của nghề dạy học tiếp tục được bồi đắp từ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và sự tận tụy của hàng triệu thầy cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

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