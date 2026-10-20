Vinh danh 32 tác phẩm xuất sắc tại Giải Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2026

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh và các tác giả đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm/lần từ năm 2000 đến nay.

Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm nhìn lại thành quả sáng tạo, đồng thời ghi nhận sự đổi mới không ngừng của nhiếp ảnh Việt Nam cả về nội dung lẫn phương thức thể hiện. Các nghệ sĩ ngày càng chủ động tìm tòi góc nhìn mới để sáng tác những tác phẩm giàu giá trị, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ với 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố. Theo Thứ trưởng, đây là con số minh chứng cho tình yêu nghề và tinh thần sáng tạo bền bỉ của cộng đồng nhiếp ảnh.

Trên tinh thần làm việc khách quan và trách nhiệm, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn ra 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày, trong đó 32 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải.

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết các tác phẩm đạt giải và trưng bày có đề tài phong phú, phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đồng thời thể hiện những suy tư trước đời sống đương đại. "Các tác phẩm hôm nay không chỉ là kết quả của một cuộc thi, mà còn là những lát cắt đời sống được ghi lại bằng tình yêu và sự cảm nhận riêng của người nghệ sĩ", ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng tin tưởng sự kiện sẽ tiếp tục là diễn đàn kết nối cộng đồng nhiếp ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trân trọng cảm ơn sự phối hợp của UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội đồng Nghệ thuật cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Đồng thời, ông gửi lời chúc mừng tới các tác giả đoạt giải và mong muốn đây sẽ là động lực để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm giá trị phục vụ công chúng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được đồng hành cùng Bộ VHTTDL tổ chức sự kiện nhiếp ảnh quy mô cấp quốc gia.

Nhấn mạnh vai trò của nhiếp ảnh trong đời sống hiện đại, ông Nguyễn Long Biên khẳng định đây là loại hình nghệ thuật đặc biệt, giúp lưu giữ khoảnh khắc cuộc sống bằng ánh sáng, cảm xúc và tư duy sáng tạo.

Mỗi tác phẩm không chỉ phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người mà còn chứa đựng những câu chuyện, giá trị văn hóa, lịch sử và thông điệp nhân văn sâu sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huy chương Vàng cho các tác giả

Ban tổ chức trao Huy chương Bạc cho các tác giả

Ban tổ chức trao Huy chương Đồng cho các tác giả

Ban tổ chức trao Giải Khuyến khích cho các tác giả

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, sự kiện lần này không chỉ tôn vinh thành quả sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh trên cả nước mà còn tạo không gian giao lưu, khuyến khích những tìm tòi, đổi mới trong sáng tác.

Đánh giá về ý nghĩa đối với địa phương, ông Nguyễn Long Biên chia sẻ Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài, nhiều vịnh, nhiều cảnh quan tươi đẹp cùng bề dày di sản văn hóa đặc sắc. Việc phối hợp tổ chức triển lãm là cơ hội quý báu để tỉnh giới thiệu tiềm năng, nét đẹp văn hóa và con người Khánh Hòa thân thiện, hiền hòa đến công chúng.

Đồng thời, sự kiện cũng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tiếp cận nghệ thuật nhiếp ảnh, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ di sản, thiên nhiên.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026

Đông đảo người dân và du khách tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 32 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 3 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng và 15 giải Khuyến khích.