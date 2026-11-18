10 cá nhân xuất sắc nhận Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026. (Nguồn: BTC)

Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 17/11 tại Hà Nội.

Qua 23 năm tổ chức, Giải thưởng Quả Cầu Vàng ngày càng khẳng định uy tín, thật sự trở thành môi trường phát hiện, kết nối, tôn vinh những tài năng trẻ có năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Năm 2026, Giải thưởng được triển khai theo quy chế mới, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét giải, bao quát các nhóm công nghệ chiến lược, qua đó mở rộng phạm vi phát hiện, tôn vinh và kết nối các tài năng trẻ, khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ trong những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

10 tài năng trẻ giành Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 là những gương mặt trẻ nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. (Nguồn: BTC)

Các cá nhân được vinh danh thuộc 7 lĩnh vực, gồm: Công nghệ số; Công nghệ robot và tự động hóa; Công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng; Công nghệ môi trường và phát triển bền vững; Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; Công nghệ chip bán dẫn; Công nghệ hàng không và vũ trụ.

10 tài năng trẻ giành Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 là những gương mặt trẻ nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; có thành tích xuất sắc, nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, những nhà khoa học được vinh danh có nhiều thành tích trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, với các công bố trên tạp chí quốc tế uy tín, bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được triển khai trong thực tiễn. Mỗi cá nhân nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Cúp Quả Cầu Vàng, giấy chứng nhận và tiền thưởng 20 triệu đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải. (Nguồn: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, việc mở rộng lĩnh vực xét chọn nhằm phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ trong các ngành công nghệ then chốt. Quy chế mới cũng chú trọng chất lượng công trình, khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi, giá trị ứng dụng, liêm chính khoa học và trách nhiệm đóng góp sau giải thưởng.

Dẫn Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, trong đó xác định “Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia”, ông Nguyễn Tường Lâm cho rằng, tổ chức Đoàn cần chủ động tìm kiếm người trẻ có năng lực nổi trội, tạo cơ hội để họ thử sức, kết nối và tiếp tục đồng hành sau khi được tôn vinh.

Cùng với 10 nhà khoa học trẻ, 20 nữ sinh viên được trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Hội đồng giải thưởng lựa chọn các gương mặt xuất sắc từ 132 hồ sơ của 40 trường đại học, học viện trên cả nước.

Các nữ sinh thuộc 8 nhóm ngành, gồm Công nghệ thông tin; Máy tính; Công nghệ, kỹ thuật cơ khí; Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Sinh học ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; nhóm ngành liên quan đến công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ vũ trụ.

Cùng với 10 nhà khoa học trẻ, 20 nữ sinh viên được trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. (Nguồn: BTC)

Nhiều nữ sinh là tác giả, đồng tác giả các công trình nghiên cứu đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế thuộc nhóm Q1, Q2; đoạt giải tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và Olympic trong nước, quốc tế. Một số bạn còn nhận học bổng, tham gia chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài; có công bố khoa học và sáng chế ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Kết quả này góp phần khẳng định năng lực và cơ hội phát triển của nữ giới trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Mỗi nữ sinh được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, biểu trưng Giải thưởng và tiền thưởng 5 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, các tài năng trẻ tham gia dâng hương, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu tại trường ĐH VinUni. Tọa đàm “Đối thoại tài năng trẻ Việt Nam” năm 2026, với chủ đề “Làm chủ công nghệ chiến lược - Trí tuệ nhân tạo và cơ hội của thế hệ trẻ Việt Nam” cũng được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học.

Nhân dịp này, Mạng lưới các câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học được ra mắt nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003. Qua 23 năm, giải thưởng hướng tới phát hiện, tôn vinh các nhà khoa học trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.