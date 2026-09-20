Vinh danh 30 nhà nông trẻ nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI năm 2026

Tối ngày 19/9/2026, tại xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI, vinh danh 30 thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc, và trao giải Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài.

“Giải thưởng Lương Định Của – giải thưởng cao quý mang tên nhà khoa học, nhà giáo, nhà cách mạng tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam, được Trung ương Đoàn duy trì tổ chức từ năm 2006 đến nay, cùng Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn đã trở thành môi trường rèn luyện, bệ phóng tài năng và nguồn cổ vũ lớn lao đối với hàng triệu thanh niên nông thôn trên cả nước” - anh Quy nói.

Trải qua 21 năm đồng hành cùng thanh niên nông thôn, Giải thưởng Lương Định Của đã tôn vinh 2.188 “Nhà nông trẻ xuất sắc” - những người không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và nâng cao đời sống cho cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng trao giải Nhất cho dự án khởi nghiệp.

Tiếp nối truyền thống đó, năm nay, từ 94 hồ sơ đề cử của 30 tỉnh, thành đoàn, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 30 nhà nông trẻ xuất sắc nhất.

Đội ngũ được vinh danh năm nay thể hiện được tính đa dạng và sức sáng tạo của tuổi trẻ: từ những trí thức trẻ tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thanh niên tự tin làm chủ doanh nghiệp, các gương trực tiếp sản xuất giỏi, cho đến các bạn trẻ đang tích cực điều hành các Câu lạc bộ thanh niên sản xuất tại địa phương.

Đặc biệt, lễ tuyên dương năm nay ghi nhận mô hình sản xuất kinh doanh xuất sắc của nhà nông trẻ đạt doanh thu lên tới 100 tỷ đồng/năm.

Bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, các bạn chính là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần đưa nông thôn Việt Nam phát triển hiện đại và bền vững.

Cùng với Giải thưởng Lương Định Của, Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 tiếp tục khẳng định là sân chơi trí tuệ, bệ phóng tài năng uy tín cho các bạn trẻ yêu thích nông nghiệp.

Năm nay, Cuộc thi đã thu hút 315 dự án khởi nghiệp đến từ 33 tỉnh, thành đoàn trên cả nước tham gia tranh tài.

Trải qua 3 vòng Bán kết khu vực diễn ra sôi nổi tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, Hội đồng giám khảo đã công tâm lựa chọn được 30 dự án xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết toàn quốc và quyết định trao giải cho 9 dự án khởi nghiệp tiêu biểu nhất.

Các dự án không chỉ thể hiện sự đa dạng trong các lĩnh vực từ sản xuất, chế biến nông sản, ứng dụng công nghệ sinh học đến phát triển du lịch nông nghiệp, mà còn khẳng định rõ nét tư duy đổi mới, tính khả thi và tinh thần sẵn sàng đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn xa.

Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng trao giải cho các nhà nông trẻ tiêu biểu.

Tại lễ trao giải, Trung ương Đoàn đã trao tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2026 cho 30 gương mặt có thành tích đặc biệt xuất sắc với những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đây là phần thưởng cao quý nhằm vinh danh những nỗ lực và thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình có sự tài trợ, đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC).

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng đã trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2026. Gồm giải Nhất nhận được Giấy chứng nhận và 50 triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và 30 triệu đồng; 03 giải Ba, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và 15 triệu đồng; 03 giải Khuyến khích, mỗi giải nhận Giấy chứng nhận và 10 triệu đồng.

Ngoài ra, các đề án tham dự Vòng Chung kết toàn quốc sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.