Vinh danh 30 công nhân Thủ đô tiêu biểu năm 2026

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chương trình xét chọn năm nay tập trung vào các tiêu chí mang tính thực chất nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ.

Hoạt động tôn vinh ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các đơn vị quy tụ số lượng lớn người lao động, đồng thời chú trọng những mô hình tích cực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại chương trình.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của giải thưởng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, để được người lao động và tổ chức Công đoàn ghi nhận là một “Doanh nghiệp vì người lao động”, doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật. Yếu tố cốt lõi là phải tạo ra việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc; đồng thời quan tâm chăm lo toàn diện đến an toàn, sức khỏe, phúc lợi và đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Trong tổng số 30 doanh nghiệp được biểu dương lần này, có 27 đơn vị thuộc khu vực ngoài nhà nước và 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây đều là những đơn vị duy trì tốc độ phát triển ổn định, thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, xây dựng cơ chế đối thoại định kỳ và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động.

Cùng được tôn vinh trong chương trình là 30 “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu”. Đây là những công nhân đang trực tiếp lao động, sản xuất ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Điểm chung là tinh thần tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ giỏi chuyên môn, những công nhân tiêu biểu còn là những đoàn viên tích cực, gương mẫu, có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do doanh nghiệp và Công đoàn phát động.

Hội nghị vinh danh 30 Doanh nghiệp vì người lao động và 30 công nhân lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Mỗi sáng kiến, mỗi cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày làm việc trách nhiệm của những người công nhân không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần hình thành văn hóa lao động tích cực trong doanh nghiệp. Từ những tấm gương cụ thể, tinh thần thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được lan tỏa, tạo động lực để nhiều công nhân tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị được vinh danh trong việc thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những chính sách cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương phát biểu tại Hội nghị tôn vinh Doanh nghiệp vì người lao động và Công nhân Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Theo bà Thái Thu Xương, thời gian qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt” do các cấp công đoàn Thủ đô phát động đã trở thành hành động thực tế tại cơ sở, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó hài hòa: doanh nghiệp phát triển giúp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; ngược lại, sự nỗ lực, sáng tạo của người lao động là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, sự phát triển của doanh nghiệp không thể thiếu vắng vai trò của người lao động. Khi người lao động được bảo đảm việc làm, an toàn và phúc lợi, họ sẽ gắn bó, phát huy sáng kiến và gia tăng năng suất, tạo nền tảng then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Bà Xương cũng đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong đối thoại, thương lượng tập thể, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, thúc đẩy các phong trào thi đua, chuyển đổi số, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế của Thủ đô.