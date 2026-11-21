Theo kết quả chính thức của tuần thi thứ 3 được Ban Tổ chức xác nhận, giải Nhất (trị giá 2.000.000 đồng) thuộc về thí sinh Trần Khánh Điệp (phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh); giải Nhì (trị giá 1.000.000 đồng) thuộc về thí sinh Nguyễn Quang Tuyến (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); giải Ba (trị giá 1.000.000 đồng) thuộc về thí sinh Vương Thị Thanh Thúy (Học viện Tài chính).

Chia sẻ sau khi giành giải Nhất Tuần 3, thí sinh Trần Khánh Điệp cho biết đã chủ động nghiên cứu kỹ thể lệ cũng như các văn bản, quy định pháp luật liên quan để chuẩn bị cho phần thi. Đánh giá về giá trị thực tiễn mà sân chơi này mang lại, thí sinh Trần Khánh Điệp bày tỏ: "Qua cuộc thi, tôi hiểu rõ hơn rằng tiết kiệm năng lượng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới phát triển bền vững."

Từ những kiến thức đã tiếp thu, thí sinh Trần Khánh Điệp khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các thói quen tiết kiệm điện, nhiên liệu trong sinh hoạt hằng ngày và vận động người thân cùng thực hiện.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 do Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện. Diễn ra trong vòng 3 tuần, từ ngày 23/10 đến hết ngày 13/11/2026, Vòng Sơ khảo đã ghi nhận sự hưởng ứng rộng rãi trên môi trường số với hơn 200.000 lượt thi, quy tụ thí sinh đến từ hơn 1.000 cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức trên phạm vi cả nước.

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức, quy mô hơn 200.000 lượt tham gia cùng sự góp mặt của hơn 1.000 đầu mối đơn vị sau 3 tuần phát động là những con số phản ánh rõ nét sức hút của cuộc thi trên nền tảng trực tuyến. Kết quả này cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ đối với các chủ trương, quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Tại nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước, cuộc thi đã được phát động và triển khai sâu rộng tới đông đảo sinh viên, giảng viên cũng như cán bộ quản lý nhà trường. Điểm nổi bật trong quá trình hưởng ứng tại khối trường học là việc gắn kết hoạt động thi trực tuyến với các phong trào hành động cụ thể tại cơ sở.

Song song với việc tham gia trả lời câu hỏi kiến thức trên hệ thống, nhiều đơn vị đào tạo đã chủ động thúc đẩy các mô hình thiết thực ngay trong môi trường học đường như thực hành quy tắc 5S tại giảng đường, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong phòng học và phòng thực hành, tăng cường không gian xanh trong khuôn viên trường, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa trong công tác quản lý và sử dụng điện.

Bên cạnh các tuần thi trắc nghiệm trực tuyến, Vòng Sơ khảo còn ghi nhận sự tham gia tích cực của các đơn vị và thí sinh thông qua hoạt động xây dựng video truyền thông. Sự kết hợp giữa hình thức thi tìm hiểu kiến thức trực tuyến và sáng tạo sản phẩm truyền thông trực quan đã tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia hệ thống hóa, cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về sử dụng năng lượng.

Thông qua quá trình tiếp cận thông tin và tham gia các phần thi của Vòng Sơ khảo, kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được lan tỏa rộng rãi tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Từ việc nắm vững các quy định, người tham gia có cơ hội nhìn nhận, đánh giá lại thói quen tiêu dùng năng lượng hằng ngày, qua đó từng bước điều chỉnh hành vi theo hướng sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Khép lại 3 tuần thi sôi nổi của Vòng Sơ khảo với những kết quả tích cực về cả số lượng lượt thi lẫn chất lượng thí sinh đạt giải, Ban Tổ chức đánh giá cao sự đồng hành, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, đội ngũ giảng viên, sinh viên cùng toàn thể thí sinh trên cả nước. Sự tham gia trách nhiệm của các tập thể và cá nhân đã góp phần quan trọng tạo nên sức lan tỏa của Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, tạo tiền đề thuận lợi cho các vòng thi tiếp theo.