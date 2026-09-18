Chiều 18-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026, vinh danh 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định, thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam, cần được tôn trọng, tạo điều kiện phát huy khả năng và đóng góp cho xã hội. Đồng hành với thanh niên khuyết tật không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội mà cần sự chung tay của gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026 vinh danh 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: LÂM HẢI

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 62 hồ sơ đến từ các đơn vị, tổ chức, tỉnh, thành đoàn giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tuyên dương.

Trong số đó có Ma Thị Phương, cô gái khiếm thị sinh năm 2001, tại Thái Nguyên. Tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3.89/4.0 tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023, đoạt giải nhất Hội thi tin học dành cho người mù toàn quốc lần thứ III, cô gái người Tày đã biến khiếm khuyết về thị lực thành động lực để nhìn xa hơn.

Mang trong mình di chứng chất độc da cam, cao chưa đầy 1m và phải di chuyển bằng xe lăn từ năm 2024, chị Đặng Thị Oanh (sinh năm 1994, tại Nghệ An) vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Với vai trò Phó chủ tịch Câu lạc bộ người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn, chị khởi xướng và trực tiếp điều phối mô hình sinh kế “Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo cơ chế vốn quay vòng”, triển khai 9 đợt, hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bốn dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật nhận hỗ trợ tại chương trình. Ảnh: LÂM HẢI

Từ đường đua xanh, Huỳnh Ngọc Tiến (sinh năm 1996), vận động viên đội tuyển bơi lội người khuyết tật TP Hồ Chí Minh, đã mang về 12 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 2 huy chương đồng giai đoạn 2021-2026. Bên cạnh đó, cơ sở massage trị liệu do anh sáng lập đang tạo việc làm ổn định cho nhiều người khiếm thị. Anh cũng duy trì các buổi dạy bơi miễn phí, giúp trẻ em và người khuyết tật có thêm cơ hội rèn luyện thể thao.

Mỗi tấm gương được vinh danh có hoàn cảnh và hành trình khác nhau nhưng đều thể hiện sự bền bỉ, tinh thần học hỏi, ý chí vươn lên và khả năng tạo ra những giá trị cụ thể cho cộng đồng.

Tại chương trình, 26 thanh niên khuyết tật được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Bốn dự án khởi nghiệp của thanh niên khuyết tật được lựa chọn hỗ trợ với mức 50 triệu đồng/dự án.