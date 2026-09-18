Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy…

Ban tổ chức vinh danh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực. Ảnh: Kỳ Anh

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 62 hồ sơ do các đơn vị, tổ chức, tỉnh, thành đoàn giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tuyên dương. Các gương được tuyên dương đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng đều có điểm chung là nghị lực và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy khẳng định thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam; đồng hành cùng thanh niên khuyết tật là trách nhiệm và tình cảm của tổ chức Đoàn, Hội.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy cho biết, 26 gương tuyên dương năm nay cùng gần 300 gương được tôn vinh trong 13 năm qua, là minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao khen thưởng cho thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: Kỳ Anh

“Các bạn giúp chúng ta hiểu sâu hơn rằng mỗi người trẻ đều có khả năng đóng góp, khi được tôn trọng và có cơ hội phù hợp. Những việc các bạn đang làm cũng là biểu hiện đẹp của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, bằng trách nhiệm với cuộc sống của mình, với gia đình và với những người xung quanh", đồng chí Nguyễn Kim Quy cho hay.

Đặc biệt, các gương đã từng bước xây dựng cuộc sống bằng kiến thức, kỹ năng và sự chăm chỉ; rồi từ trải nghiệm của mình, mở thêm cơ hội cho người khác về việc làm, tiếp cận tri thức, mô hình sinh kế.

Các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giao lưu tại chương trình tuyên dương. Ảnh: Kỳ Anh

“Một tổ chức Hội vững mạnh phải là nơi mỗi người trẻ tìm thấy cơ hội tham gia và niềm tin rằng tiếng nói của mình được lắng nghe. Trong mái nhà chung ấy, các bạn thanh niên khuyết tật có vị trí và đóng góp rất đáng quý”, đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Bên cạnh hoạt động tuyên dương, chương trình năm nay có các hoạt động tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, giới thiệu sản phẩm và kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình cho 26 gương "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026.

Trao hỗ trợ cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên khuyết tật. Ảnh: Kỳ Anh

Ban tổ chức cũng trao hỗ trợ cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu, mỗi dự án 50 triệu đồng từ Dự án Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số năm 2026.

Bốn dự án khởi nghiệp xuất sắc - Dự án “Nhật Organ Studio”, thuộc lĩnh vực Âm nhạc, của anh Võ Văn Nhật. - Dự án “Vòng quay sinh kế”, lĩnh vực “Nông nghiệp sinh kế; tác động xã hội; chuyển đổi số cộng đồng” của chị Đặng Thị Oanh. - Dự án “AI Connect - Nền tảng AI hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp và phát triển kinh tế số”, lĩnh vực công nghệ, của chị Bùi Huyền Trang. - Dự án “Thiết bị dập tia lửa điện trước khi CB ngắt 6T (bằng hệ thống mạch điện đa tầng cảm ứng từ trường) an toàn điện 220VAC-390VAC”, thuộc lĩnh vực công nghệ cao sáng chế, của nhóm tác giả Nguyễn Thành Quyết, Liều Kim Long, Trần Gia Nguyên Trung, Trần Văn Tín.