Vinh danh 26 tấm gương thanh niên 'Tỏa sáng nghị lực Việt'

Những gương mặt "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm nay trên bục vinh danh. (Ảnh: LINH PHAN)

Đến dự buổi lễ, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” được khởi xướng từ năm 2013, đến nay đã trở thành cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa của niềm tin và nghị lực. Qua 6 lần tổ chức ở cấp Trung ương, chương trình đã tuyên dương 275 thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Năm nay, từ 62 hồ sơ gửi về, Hội đồng xét chọn đã tìm ra 26 gương mặt xuất sắc để vinh danh.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Mỗi gương mặt xuất hiện trong chương trình là một minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Mỗi bạn đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào cuộc sống và sự kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp.

Một tiết mục được biểu diễn bởi chính đại biểu của chương trình. (Ảnh: LINH PHAN)

"Điều làm nên sức lan tỏa của những câu chuyện ấy là cách các bạn từng bước xây dựng cuộc sống bằng kiến thức, kỹ năng và sự chăm chỉ; rồi từ trải nghiệm của mình, mở thêm cơ hội cho người khác. Một người học được nghề có thể giúp thêm một người tìm được việc. Một sản phẩm công nghệ phù hợp có thể giúp nhiều người tiếp cận tri thức. Một mô hình sinh kế hiệu quả có thể đem lại sự ổn định cho nhiều gia đình. Những đóng góp cụ thể đó xứng đáng được ghi nhận và tiếp sức", đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Các đại biểu chia sẻ câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của bản thân. Kình ngư khiếm thị Huỳnh Ngọc Tiến đứng ở giữa trên sân khấu. (Ảnh: LINH PHAN)

Cũng tại buổi lễ, một số đại biểu "Tỏa sáng nghị lực Việt" đã chia sẻ câu chuyện vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống, đạt nhiều thành công, đóng góp tích cực cho địa phương, đất nước. Trong đó, kình ngư Huỳnh Ngọc Tiến, vận động viên bơi khiếm thị đã khiến cả hội trường vô cùng xúc động với câu nói: "Nếu Tiến làm được, thì chắc chắn các bạn có thể làm tốt hơn!"

Được biết, sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ngày hội “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 đã diễn ra với hàng loạt hoạt động thiết thực dành riêng cho thanh niên khuyết tật như: giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tư vấn việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số; chia sẻ các mô hình khởi nghiệp; cuộc thi “Sắc màu nghị lực”; hoạt động trải nghiệm cùng người khuyết tật; khám chuyên sâu, tư vấn chăm sóc sức khỏe và trao quà cho thanh niên khuyết tật...

Đại diện Ban tổ chức trao kinh phí hỗ trợ các dự án khởi nghiệp xuất sắc của đại biểu chương trình năm nay. (Ảnh: LINH PHAN)

Qua chương trình năm nay, mỗi cá nhân trong số 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Dịp này, các đơn vị đồng hành đã trao kinh phí hỗ trợ những dự án khởi nghiệp tiêu biểu của đại biểu chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026, mỗi dự án nhận khoản kinh phí 50 triệu đồng.