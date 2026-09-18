Vinh danh 25 dự án xuất sắc Giải thưởng sáng tạo tương lai-VietFuture Awards 2026

Ban tổ chức trao thưởng cho các dự án xuất sắc đạt giải cao (Ảnh: CTV)

Được khởi xướng từ năm 2023, VietFuture Awards không chỉ là một cuộc thi mà là hệ sinh thái ươm tạo thiết thực, tạo môi trường để các dự án từ giảng đường được phản biện, hoàn thiện, tiếp cận nhu cầu thực tế và các nguồn lực cần thiết để tiến tới ứng dụng, hợp tác và thương mại hóa.

Năm 2026, giải thưởng ghi nhận 245 đề cử của 190 dự án từ 36 trường đại học, cao đẳng đăng ký vòng sơ loại. Trải qua công tác sàng lọc khắt khe, có 141 dự án xuất sắc quy tụ 800 sinh viên từ 34 cơ sở đào tạo đã bước vào vòng chung tuyển toàn quốc.

Các dự án tập trung giải quyết các bài toán trong 14 lĩnh vực trọng điểm. Trong đó, 30 dự án tiêu biểu nhất đã được lựa chọn trưng bày và trình diễn sản phẩm trực tiếp tại triển lãm Triển lãm và Hội nghị Tech4Life 2026.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội xuất sắc. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo VietFuture Awards 2026 chia sẻ, khoảng cách từ nghiên cứu tới thị trường không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng hiểu khách hàng, thử nghiệm sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh và tiếp cận nguồn lực.

Vì vậy, mục tiêu dài hạn của VietFuture hướng tới xây dựng hệ sinh thái kết nối sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, góp phần đưa sáng tạo trẻ tiến gần hơn tới thực tiễn.

Định hướng này hoàn toàn cộng hưởng với chiến lược quốc gia, nhất là Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” của Chính phủ, nhằm chuyển đổi hoạt động khởi nghiệp từ việc hình thành ý tưởng sang ươm tạo, kiểm chứng và đưa sản phẩm ra thị trường.

Vòng chung tuyển toàn quốc được tổ chức qua 5 hội đồng đánh giá với 17 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện quỹ đầu tư. Từ 141 dự án tranh tài, 25 đề cử xuất sắc nhất đã chính thức được xướng tên gồm: 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Tiềm năng.

Năm giải Nhất danh giá của VietFuture Awards 2026 đã thuộc về các dự án mang đậm dấu ấn công nghệ lõi và tính ứng dụng thực tiễn cao: Dự án Game Ngũ Vị Hương - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật số.

Dự án Senseable - Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thuộc lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Dự án Ứng dụng AI dự đoán suy thận CKD Real Time dựa trên phân tích xét nghiệm máu lâm sàng - Trường đại học Tôn Đức Thắng, thuộc lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Dự án ECOSTRIKER (Robot diệt cỏ bằng tia laser) - Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, thuộc lĩnh vực công nghệ xanh, môi trường và phát triển bền vững.

Dự án Mirror Nav (Hệ thống dẫn đường thông minh tích hợp trên gương xe máy)-Trường đại học Công nghệ Đông Á, thuộc lĩnh vực các ứng dụng sử dụng công nghệ mới.

Các dự án xuất sắc nhận giải thưởng từ Ban tổ chức. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh các giải thưởng dự án, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng đặc biệt nhằm vinh danh sự đầu tư bài bản và phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ từ các cơ sở giáo dục.

Các dự án sau khi đạt giải ngoài nhận thưởng tiền mặt còn chính thức bước vào giai đoạn ươm tạo, kết nối sâu rộng với các chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong mạng lưới VINASA để tìm kiếm cơ hội thử nghiệm sản phẩm, hợp tác R&D (nghiên cứu và phát triển) và tiến tới thương mại hóa.