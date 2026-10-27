Vinh danh 20 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông 'Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá'

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trao giải Nhất cho Tiểu phẩm “Tôi không tự cháy” - Hội Phụ nữ Công ty 35, Binh đoàn 19-Bộ Quốc phòng. (Ảnh: TUẤN ANH)

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông “Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2026.

Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, nhằm phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ và các đơn vị trong tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại gia đình và cộng đồng.

Sân chơi truyền thông năm nay đã ghi nhận con số rất ấn tượng với hơn 150 tác phẩm dự thi phong phú về thể loại, đa dạng về đề tài gửi về từ khắp mọi miền đất nước. Trải qua các vòng thẩm định kỹ lưỡng, công tâm và đầy cạnh tranh của Hội đồng Ban Giám khảo, 30 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng Chung khảo.

Tại buổi lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã chính thức vinh danh và trao 20 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm đạt chất lượng vượt trội cả về nội dung tư tưởng lẫn giá trị nghệ thuật dàn dựng.

Bà Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, trao giải Nhì cho các đội thi. (Ảnh: TUẤN ANH)

Kết quả này cho thấy sự hưởng ứng của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, các đơn vị và những người trực tiếp tham gia sáng tạo nội dung truyền thông. Mỗi tác phẩm là một cách tiếp cận, một câu chuyện và một thông điệp hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trước những tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và tình trạng hút thuốc lá thụ động.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội và cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua.

Ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trao giải Ba cho các đội thi. (Ảnh: TUẤN ANH)

Trước sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp Hội, ông Phí Quốc Thuyên khẳng định cuộc thi không đơn thuần là một hoạt động tranh tài nghệ thuật, mà chính là diễn đàn thực tiễn sinh động để mỗi cán bộ, hội viên lên tiếng bảo vệ tổ ấm của mình.

Việc lựa chọn hình thức sân khấu hóa tiểu phẩm truyền thông đã giúp xóa nhòa ranh giới khô cứng của các điều luật, quy định xử phạt hay các cảnh báo y khoa chuyên sâu. Qua ngòi bút và diễn xuất chân thực, mộc mạc của các chị em, mỗi câu chuyện đời thường về khói thuốc, về những mâu thuẫn gia đình và sự thức tỉnh của người thân đã chạm đến trái tim của người xem.

Theo Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, mỗi tác phẩm được lựa chọn trao giải đều có cách truyền tải thông điệp về gia đình và môi trường không khói thuốc, tạo cơ hội để người xem lắng nghe, trao đổi và tự nhìn nhận lại mình. Đằng sau mỗi sản phẩm là quá trình lựa chọn ý tưởng, xây dựng kịch bản, tập luyện, ghi hình và hoàn thiện, thể hiện tâm huyết, sự phối hợp và trách nhiệm của các tập thể tham gia.

Chia sẻ tại buổi lễ dưới góc nhìn chuyên môn y tế, bà Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), bày tỏ sự trân trọng và tự hào sâu sắc khi được đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện ý nghĩa này.

Theo Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá truyền thống hay thuốc lá thế hệ mới vốn là một đề tài khô khan, phức tạp và đầy thách thức đối với công tác y tế dự phòng. Tuy nhiên, thông qua lăng kính nghệ thuật sân khấu hóa tài tình, các chị em hội viên phụ nữ đã khéo léo chuyển hóa những điều luật và những con số y học khô cứng thành những câu chuyện vô cùng gần gũi, sinh động, mang đậm hơi thở cuộc sống thường nhật.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trao giải Khuyến khích cho các đội thi. (Ảnh: TUẤN ANH)

Mỗi tiểu phẩm gửi về cuộc thi đều khẳng định mạnh mẽ vai trò của người phụ nữ trong việc làm "lá chắn xanh" kiên cố bảo vệ tổ ấm, khéo léo vận động người thân xây dựng những ngôi nhà hoàn toàn không khói thuốc.

Bà Trần Khánh Thu mong muốn, các cấp Hội và các cơ quan, ban ngành tiếp tục phối hợp, mở rộng tổ chức thêm nhiều cuộc thi truyền thông sáng tạo với những nội dung mới mẻ, tập trung nâng cao toàn diện cả thể lực, trí lực và sức khỏe tinh thần của người dân. Người phụ nữ luôn là chìa khóa then chốt để lan tỏa các giá trị phòng bệnh cao cả, bởi khi người phụ nữ lên tiếng và chủ động hành động vì sức khỏe gia đình, cả cộng đồng xã hội sẽ có những chuyển biến tích cực và bền vững.