Vinh danh 19 tấm gương bình dị, lan tỏa những giá trị nhân văn

Hai tác phẩm đoạt giải A khắc họa nghị lực và sức sáng tạo

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, năm 2025–2026, ghi nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi Lễ.

Trong 19 tác phẩm được vinh danh, có những câu chuyện về sáng tạo khoa học, nghị lực vượt khó và sự tận tâm cống hiến cho cộng đồng.

Hai giải A thuộc về tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” của tác giả Lê Kim Phượng và “Mất tay phải, ‘viết lại cuộc đời’ bằng tay trái” của nhóm tác giả Trần Hoàng Linh và Vũ Thị Minh.

Tác phẩm về trí tuệ nhân tạo khắc họa PGS.TS Nguyễn Phi Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong khi đó, tác phẩm còn lại kể về thương binh Ngô Quang Điểm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, với hành trình vượt lên hoàn cảnh sau khi mất tay phải.

Các tác phẩm được lựa chọn không chỉ ghi lại những việc làm đáng trân trọng mà còn phản ánh tinh thần vượt khó, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Qua từng câu chuyện, những đóng góp bình dị trong đời sống được giới thiệu rộng rãi, góp phần khích lệ những hành động đẹp trong xã hội.

Vinh danh những việc làm đời thường đến giá trị cống hiến cho cộng đồng

Sau gần một năm phát động, nhiều tác phẩm dự thi đã được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân, gồm báo hằng ngày, Báo Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng cùng báo điện tử. Các bài viết thuộc nhiều thể loại như phóng sự, bút ký và ký chân dung, phản ánh những con người ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề và vùng miền.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chụp ảnh chung cùng các đại biểu.

Nội dung cuộc thi ghi nhận đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học, người lao động và nhiều cá nhân khác. Trong đó có những người miệt mài gìn giữ, trao truyền giá trị văn hóa; những cá nhân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm; cùng những quân nhân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, cuộc thi còn tôn vinh một thầy giáo người Nhật Bản đang công tác tại Việt Nam, hết lòng vì trẻ em khuyết tật. Sự hiện diện của nhân vật nước ngoài cho thấy những câu chuyện về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến không chỉ giới hạn trong một quốc gia hay một nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025 - 2026) và phát động Cuộc thi lần thứ 18, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Ý nghĩa của việc phát hiện, tôn vinh những con người có đóng góp thiết thực cho xã hội. Theo Đại tướng, vẻ đẹp không chỉ hiện diện trong những công trình lớn lao mà còn thể hiện qua những việc làm bình dị, thầm lặng, gắn với tình yêu quê hương, đất nước.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 tiếp tục góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến. Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi lần thứ 18, năm 2026–2027, tiếp tục tìm kiếm và giới thiệu những tấm gương có việc làm ý nghĩa trong đời sống.