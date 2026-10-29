Vinh danh 19 tác phẩm viết về 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'

Ngày 29-10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp cùng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổng kết vào trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả và trao bằng vinh danh, cúp lưu niệm cho các nhân vật. Ảnh: Trọng Hải

Phát động từ ngày 26-9-2025, cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân có việc làm bình dị nhưng mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực; những người nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích đất nước và cộng đồng lên trên hết.

Sau gần 1 năm phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 300 tác phẩm thuộc các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Nhiều bài viết được đầu tư công phu, có cách thể hiện sinh động, sức thuyết phục cao, được Báo Quân đội nhân dân lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm.

Trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả và trao bằng vinh danh, cúp lưu niệm cho các nhân vật. Ảnh: Trọng Hải

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị, hằng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào rất đáng trân trọng. Điều đáng quý là chương trình không chỉ phản ánh cái tốt, mà còn góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng hơn, được bảo vệ hơn và được nhân lên mạnh mẽ”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, qua 17 lần tổ chức, cuộc thi đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả và trao bằng vinh danh, cúp lưu niệm cho các nhân vật. Ảnh: Trọng Hải

Nhận định về cuộc thi năm nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, điểm nổi bật là sự tham gia rộng rãi của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên thuộc các lĩnh vực, lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, từ cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học đến doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên.

Các tác phẩm bám sát cuộc sống, đề cập những vấn đề thời sự theo chủ trương, chính sách của Đảng và được xã hội quan tâm; phản ánh những điển hình quảng bá văn hóa bằng hình thức mới, những người miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt, danh tính liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng Quân đội tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan trưng bày sách về "Những tấm gương bình dị mà cao quý. Ảnh: Trọng Hải

Đặc biệt, một nhân vật trong tác phẩm đoạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam, thầy giáo người Nhật Bản. Những câu chuyện ấy khắc họa sinh động những con người bình dị mà cao quý, có nhiều đóng góp cho Tổ quốc và nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, đời sống văn hóa, đạo đức xã hội chịu nhiều tác động, xuất hiện những biểu hiện suy nghĩ lệch lạc, chạy theo vật chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng, cuộc thi càng có ý nghĩa trong việc “thắp sáng niềm tin, khẳng định cái đúng, cái tốt, cái đẹp, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, củng cố niềm tin trong xã hội”.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cho 19 tác phẩm, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 giải A thuộc về tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” của tác giả Lê Kim Phượng, viết về PGS.TS Nguyễn Phi Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) - Đại học Bách khoa Hà Nội và tác phẩm “Mất tay phải, “viết lại cuộc đời” bằng tay trái” của nhóm tác giả Hoàng Linh - Vũ Minh, viết về thương binh Ngô Quang Điểm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã phát động cuộc thi viết lần thứ 18. Ảnh: Trọng Hải

Nhằm lưu giữ và lan tỏa những câu chuyện tiêu biểu, Ban tổ chức sẽ tập hợp các tác phẩm đoạt giải để xuất bản thành bộ sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, thuộc Tủ sách “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Tiếp nối thành công của cuộc thi viết lần thứ 17, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã phát động cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027), nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình có những việc làm bình dị thường ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết lần thứ 18 sẽ diễn ra vào tháng 10-2027.