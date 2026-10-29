Vinh danh 19 tác phẩm viết về những tấm gương bình dị mà cao quý

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) và phát động cuộc thi lần thứ 18.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về phía Ban tổ chức cuộc thi có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức; Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, đồng Trưởng Ban tổ chức; Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản/Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng Ban tổ chức; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đồng Trưởng Ban tổ chức; Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, đồng Trưởng Ban tổ chức.

Các đại biểu dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025 - 2026) và phát động Cuộc thi lần thứ 18.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam, người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, có những việc làm bình dị thường ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác; những con người luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc và cộng đồng lên trên hết. Đây là một trong những hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa thiết thực, đồng thời thể hiện tính sáng tạo trong triển khai thực hiện “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Sau gần một năm phát động, cuộc thi nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi, trong đó hơn 200 tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích. Đồng thời, 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải được vinh danh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu chỉ đạo và chúc mừng thành công của cuộc thi, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cuộc thi đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng ghi nhận, biểu dương Báo Quân đội nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành tổ chức thành công cuộc thi trong suốt 17 năm qua; chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả và các nhân vật được vinh danh.

Hai giải A của các tác giả: Lê Kim Phượng với tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI”; nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh với tác phẩm “Mất tay phải “viết lại cuộc đời” bằng tay trái”.

Cùng với trao chứng nhận và tiền thưởng cho các tác giả đoạt giải, Ban tổ chức cũng vinh danh 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải, trao chứng nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng/nhân vật.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027). Cuộc thi tiếp tục hướng tới việc phát hiện những nhân tố mới từ cơ sở, khuyến khích các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên tham gia, mở rộng sự lan tỏa của những câu chuyện đẹp trong xã hội.