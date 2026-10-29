Vinh danh 19 tác phẩm viết về những tấm gương bình dị mà cao quý

Ngày 29/10, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 và phát động cuộc thi lần thứ 18.

Đại biểu tham dự Lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17. Ảnh: BTC

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” nhằm phát hiện, biểu dương những cá nhân tiêu biểu là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Dù khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp và hoàn cảnh, họ đều có điểm chung là những việc làm thiết thực, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với đất nước và cộng đồng.

Đây cũng là hoạt động văn hóa - chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào đời sống bằng những hành động cụ thể.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (giữa) - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - trao thưởng cho các tác giả đoạt giải A. Ảnh: BTC

Các tác giả đoạt giải B cuộc thi. Ảnh: BTC

Các tác giả đoạt giải C cuộc thi. Ảnh: BTC

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích cuộc thi. Ảnh: BTC

Sau gần một năm phát động, ban tổ chức nhận được hơn 300 tác phẩm thuộc các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Nhiều tác phẩm chất lượng đã được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân, gồm báo hằng ngày, Báo Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng và Báo Điện tử.

Qua các vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo quyết định trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Hai giải A được trao cho tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” của tác giả Lê Kim Phượng và “Mất tay phải ‘viết lại cuộc đời’ bằng tay trái” của nhóm tác giả Trần Hoàng Linh và Vũ Thị Minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - nhấn mạnh cuộc thi đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực.

Theo Đại tướng, vẻ đẹp của con người không chỉ được thể hiện qua những thành tựu lớn lao mà còn hiện hữu trong những hành động bình dị, thầm lặng, chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần cống hiến.

Đại tướng đánh giá, cuộc thi năm nay có sự tham gia đa dạng của nhiều tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo đến bác sĩ, nông dân, học sinh, sinh viên. Các tác phẩm phản ánh sinh động những tấm gương tiêu biểu trong đời sống, từ những người góp phần quảng bá văn hóa, các cá nhân miệt mài tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch “500 ngày đêm”, đến lực lượng Quân đội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, cuộc thi năm nay còn tôn vinh một nhân vật người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam, là một thầy giáo người Nhật Bản. Điều này góp phần cho thấy những giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến có sức lan tỏa vượt qua khác biệt về quốc tịch, nghề nghiệp hay hoàn cảnh sống.

Thông qua những câu chuyện chân thực về người tốt, việc tốt, cuộc thi góp phần khơi dậy tinh thần nhân ái, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong xã hội; đồng thời tạo động lực để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được trân trọng, bảo vệ và nhân rộng trong đời sống cộng đồng.