Vinh danh 15 thanh niên sống đẹp tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Đây là thông tin vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 6/10, nhằm giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Gala “Thanh niên sống đẹp” được xây dựng theo mạch những câu chuyện đẹp - những con người đẹp - những hành động đẹp, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu, đặc biệt là vinh danh 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh chương trình gala, trong hai ngày 10 và 11/10, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ chào cờ và tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dự kiến có sự tham gia của 1.200 cán bộ hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức triển lãm 70 năm nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của hội qua các thời kỳ; giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và những đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 cho 70 cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc. Tại Lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.