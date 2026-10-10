Vinh danh 15 thanh niên sống đẹp: Lan toả năng lượng tích cực trong cộng đồng

Ban tổ chức vinh danh các thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 vừa được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chiều nay 10/10, tại Hà Nội. Giải thưởng tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, ban tổ chức đã nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 hội liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên. Trong đó có 8 cá nhân dưới 18 tuổi, 1 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái, Mông, Tày, Dao, Khơ Mú).

Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. “Những con số ấy cho thấy tinh thần sống đẹp đang hiện diện ở mọi lứa tuổi, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao giải thưởng năm nay,” Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nói.

Trong số 15 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam. Đó là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Anh đã hai lần tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên đã có 4 năm duy trì mô hình "Nuôi em công an", đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi.

Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An dũng cảm đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm và bị mất đi đôi chân của mình.

Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk chọn sống những năm tháng tuổi trẻ bằng hoạt động thiện nguyện. Anh tham gia vận hành nhiều dự án như "Alo Đom Đóm" hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện "Gánh sách về biển đêm" hay chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng.

Mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2025, Tường gây xúc động tại Tân binh toàn năng và vào tốp 100. Năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người". Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật: khác biệt không phải là giới hạn.

Các thanh niên tiêu biểu giao lưu tại chương trình. (Ảnh: Vietnam+)

Hay anh Nguyễn Khắc Cường, một người khuyết tật vận động, đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và các hoạt động vì cộng đồng; xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển. Từ những giới hạn của bản thân, anh đã mở ra thêm cơ hội cho những người khác…

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: “15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam.”

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước.

“Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy khẳng định.