Vinh danh 15 gương 'Thanh niên sống đẹp' năm 2026

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, sống đẹp không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng. Giá trị của 15 gương thanh niên được tuyên dương không chỉ nằm ở những thành tích đạt được, mà còn thể hiện qua lựa chọn dấn thân, sẻ chia, vượt lên nghịch cảnh và sống có ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn thanh niên tiếp tục chủ động học tập, nâng cao tri thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Trong số các cá nhân được tuyên dương, anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã hai lần tham gia nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Myanmar năm 2025 và Venezuela năm 2026. Tại Myanmar, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và hỗ trợ đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Tại Venezuela, anh tham gia hỗ trợ nhân đạo, thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa và chuyển nhu yếu phẩm đến vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, duy trì mô hình "Nuôi em Công an" từ tháng 7/2022, hỗ trợ 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã, trong đó có 12 em mồ côi. Chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, được tuyên dương vì hành động dũng cảm cứu em nhỏ 2 tuổi và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Trong lĩnh vực thiện nguyện, anh Phạm Văn Tiến, thành viên Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như "Alo Đom Đóm" giúp đỡ người đi đường ban đêm, thư viện "Gánh sách về biển đêm" và chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai với kinh phí 800 triệu đồng.

Đinh Viết Tường, chàng trai mắc hội chứng Tics, từng trải qua sự kỳ thị, bắt nạt nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật. Với kênh TikTok có hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích, Tường lan tỏa tinh thần vượt khó, khích lệ người trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật, tự tin theo đuổi đam mê.

Chia sẻ tại chương trình, Tường gửi gắm thông điệp: "Không có khó khăn nào kéo dài mãi mãi", đồng thời mong muốn câu chuyện của mình tiếp thêm động lực để những người khuyết tật tự tin vươn lên.

Các gương thanh niên còn lại có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực. Anh Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, triển khai sáng kiến ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Anh Nguyễn Duy Khánh, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, tỉnh Lai Châu, hướng dẫn hơn 5.000 người dân sử dụng thiết bị thông minh, Internet an toàn, VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Nói về sáng kiến "Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh", Nguyễn Duy Khánh cho biết, điều anh hướng tới không chỉ là tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin mà còn giúp người dân vùng biên giới chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Với các lớp học chuyển đổi số, Khánh mong muốn bắt đầu từ những nhu cầu gần gũi nhất để bà con từng bước làm quen và làm chủ công nghệ.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng, phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen, tạo việc làm cho hơn 40 lao động và liên kết hơn 100 hộ chăn nuôi. Anh Phan Trung Hải, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên "Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ" tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hơn 8 năm dạy học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát triển sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ trẻ em.

Anh Nguyễn Hữu Trọng, công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, tham gia cấp cứu hơn 5.000 bệnh nhân và tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp cứu cho hơn 500 người. Anh Nguyễn Khắc Cường, người khuyết tật vận động tại Nghệ An, có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển.

Anh Bùi Tuấn Ngọc, ca sĩ, nhạc sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, có ca khúc "Áo xanh gọi tương lai" được lựa chọn làm ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Vận động viên Wushu Đinh Văn Tâm, người dân tộc Hrê, giành Huy chương Bạc nội dung tán thủ 56 kg nam tại Đại hội Thể thao châu Á năm 2026, trước đó giành Huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới năm 2025 và giải vô địch châu Á năm 2024.

Vận động viên xe đạp Phạm Lê Xuân Lộc, thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7, giành Huy chương Đồng tại SEA Games 33 năm 2025 và đạt nhiều thành tích tại các giải trong nước. Anh Sùng Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, duy trì các hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch địa phương.

Giải thưởng năm 2026 nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên. Ra đời năm 2017, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" đã tôn vinh 227 gương thanh niên tiêu biểu sau 10 năm triển khai. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp và khuyến khích thanh niên có những hành động thiết thực vì cộng đồng, đất nước.