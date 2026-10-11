Vinh danh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu với những việc làm đẹp vì cộng đồng

Chiều ngày 10/10/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Các đại biểu tham dự Gala và lễ trao giải "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Ảnh: BTC

Tham dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, Các Đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, TCP Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, 15 gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, là tổ chức xã hội rộng rãi, có vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức, hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam. Nhiều chương trình, giải thưởng thiết thực, ý nghĩa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm, sống sẻ chia trong thanh niên.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.

Cũng theo anh Quy, ra đời từ năm 2017, Hành trình và Trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu – những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Người tốt, việc tốt” và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, từ Trưởng bản Mùa A Thi kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đến những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy…

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng các gương.

Năm 2026, trong khuôn khổ chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam triển khai Hành trình và Trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”. Ban tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và 06 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên; trong đó có 08 cá nhân dưới 18 tuổi, 01 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái, Mông, Tày, Dao, Khơ Mú) và 06 cá nhân có tôn giáo. Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. “Những con số ấy cho thấy tinh thần sống đẹp đang hiện diện ở mọi lứa tuổi, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng năm nay”, anh Quy nói.

Trong số 15 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam. Đó là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lần, anh tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế: tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát; tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn. Những điều anh dạy sinh viên trên giảng đường, anh đã sống trọn ở nơi hiểm nguy nhất.

Anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, chọn cách sống đẹp lặng thầm mà bền bỉ. Từ tháng 7/2022, anh duy trì mô hình "Nuôi em Công an", đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Nay có em đã có việc làm, có em đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú và học tập tốt. Với các em, anh là người đã giúp các em tin rằng tương lai vẫn đang mở ra phía trước.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao giải thưởng cho các gương.

Hay câu chuyện của chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ một khoảnh khắc mà lựa chọn phải được đưa ra trong tích tắc. Chị đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm, và mất đi đôi chân của mình. Hành động ấy là trách nhiệm và lòng nhân ái bật lên đúng vào lúc một đứa trẻ cần chị nhất.

Sinh năm 2002, Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, chọn sống những năm tháng tuổi trẻ bằng những việc không ồn ào nhưng luôn có mặt ở nơi người khác đang cần một bàn tay. Anh tham gia vận hành nhiều dự án như "Alo Đom Đóm" hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện "Gánh sách về biển đêm" hay chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng. Như cái tên Đom Đóm, mỗi ánh sáng nhỏ khi góp lại đã đủ soi đường cho nhiều người.

Mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2025, Tường gây xúc động tại Tân binh toàn năng và vào Top 100; năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người". Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật: khác biệt không phải là giới hạn.

Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long và Giám đốc Truyền thông đối ngoại và Phát triển bền vững TCP Việt Nam Phan Thị Phương Nhung trao giải thưởng cho các gương thanh niên sống đẹp.

Hay anh Nguyễn Khắc Cường, một người khuyết tật vận động, đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và các hoạt động vì cộng đồng; xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển. Từ những giới hạn của bản thân, anh đã mở ra thêm cơ hội cho những người khác…

15 câu chuyện – 15 trái tim – chính là15 ngọn lửa của tinh thần “sống đẹp” trong thời đại mới, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Họ sống có khát vọng, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng. “15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam”, Bí thư Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Các bạn có thể không phải lúc nào cũng làm những điều lớn lao. Nhưng khi mỗi người trẻ đều cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế hơn một chút, trách nhiệm hơn một chút, dấn thân hơn một chút và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể, thì những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao của tuổi trẻ và của cả xã hội. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của “Thanh niên sống đẹp”.

12 trong số 15 gương "Thanh niên sống đẹp" tại chương trình Gala. Ảnh: BTC

Theo Bí thư Nguyễn Kim Quy, sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam. “Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Quy khẳng định.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.