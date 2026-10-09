Vinh danh 135 doanh nghiệp nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật

Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Ngày 9/10, Thuế thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025. Sự kiện nhằm ghi nhận, tôn vinh 135 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả và đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước.

Theo Thuế Hải Phòng, năm 2025 ghi nhận dấu mốc phát triển quan trọng khi số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lần đầu tiên cán mốc 100.000 tỷ đồng, hoàn thành 133,9% dự toán Trung ương giao, đưa Hải Phòng vươn lên xếp thứ 3 toàn quốc về quy mô thu ngân sách nội địa.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng số thu ngân sách nhà nước nội địa đạt 80.894 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán pháp lệnh; trong đó, số thu trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt 56.352 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng khẳng định, kết quả thu ngân sách ấn tượng này phản ánh sức phục hồi mạnh mẽ cũng như ý thức trách nhiệm, sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Ông Nguyễn Tiến Trường nhấn mạnh: "Sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng chính là nền tảng của phát triển bền vững. Thuế thành phố Hải Phòng xác định doanh nghiệp và người nộp thuế vừa là đối tượng quản lý thuế, vừa là đối tác đồng hành và là trung tâm của quá trình cải cách, hiện đại hóa. Cơ quan Thuế cam kết tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ với phương châm: 'Lấy sự phát triển của người nộp thuế làm một trong những thước đo hiệu quả phục vụ của cơ quan Thuế".

Ông Nguyễn Tiến Trường, Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng, trao Bằng khen, Giấy khen cho 135 người nộp thuế tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Đại diện cho 135 tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam khẳng định, sự hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về chính sách, cùng việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, ứng dụng thuế điện tử của ngành Thuế Hải Phòng đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để doanh nghiệp ổn định hoạt động và yên tâm đầu tư, phát triển.

Danh hiệu tuyên dương hôm nay là động lực lớn để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật thuế trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho thành phố, Thuế Hải Phòng đã tôn vinh 135 người nộp thuế tiêu biểu xuất sắc; trong đó, 1 người nộp thuế được đề xuất tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 23 người nộp thuế đón nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế và 111 người nộp thuế được Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng tặng Giấy khen.

Hội nghị là khẳng định sự chung tay xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiện đại, tiếp tục hiện thực hóa tinh thần "Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp phát triển – Người dân đồng hành" thúc đẩy thành phố Cảng phát triển bứt phá.