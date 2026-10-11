Vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu, khơi khát vọng vươn tầm doanh nghiệp Việt

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho doanh nghiệp

Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự, phát biểu chỉ đạo và trao danh hiệu cho các doanh nhân tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến dự, phát biểu chỉ đạo và trao tặng danh hiệu cho các đại diện doanh nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất, đổi mới mô hình phát triển và củng cố tính tự chủ của nền kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, sau hơn 40 năm đổi mới, khu vực doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh nhưng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Số lượng doanh nghiệp lớn còn hạn chế, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chưa chặt chẽ. Những khó khăn về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và nhân lực chất lượng cao tiếp tục là các điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

Trước yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả điều hành.

Việc cải cách cần đi vào thực chất, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả đối với từng kiến nghị của doanh nghiệp. Những bất cập về pháp luật, cơ chế, chính sách cần được rà soát, giải quyết từ gốc, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa các khu vực kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ trưởng thành, doanh nghiệp vừa mở rộng quy mô và doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt.

Để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cần coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực phát triển; chú trọng đầu tư cho công nghệ, nhân lực và quản trị hiện đại, từng bước làm chủ sản phẩm, xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh quốc tế.

Cùng với yêu cầu phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn đội ngũ doanh nhân tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, chăm lo đời sống người lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Những doanh nhân được vinh danh cần phát huy vai trò tiên phong, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tham quan gian hàng trong Triển lãm "Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước". Ảnh: Phương Nguyên

Vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, chương trình Cúp Thánh Gióng bước vào kỳ bình xét lần thứ 10 trong năm 2026. Qua 9 kỳ tổ chức, đã có 860 lượt doanh nhân được tôn vinh.

Năm nay, 100 doanh nhân đại diện cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề được trao danh hiệu, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo số liệu kê khai trong hồ sơ bình xét, các doanh nghiệp do những doanh nhân được vinh danh lãnh đạo đạt tổng doanh thu khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, lợi nhuận gần 248.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động trong năm 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, hơn 260 hồ sơ được các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước giới thiệu tham gia chương trình cho thấy đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng đa dạng về ngành nghề, vùng miền, loại hình doanh nghiệp và thế hệ lãnh đạo. Điểm chung của các doanh nhân là nỗ lực vươn lên bằng chính năng lực, bản lĩnh và tinh thần đổi mới.

Danh hiệu Cúp Thánh Gióng không chỉ ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn đề cao năng lực lãnh đạo, quản trị, đổi mới sáng tạo, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng, xã hội.

Lễ tôn vinh 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2026.

Thông qua chương trình, VCCI kỳ vọng tiếp tục lan tỏa văn hóa kinh doanh lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, giữ chữ tín và tăng cường liên kết để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Lễ tôn vinh cũng đặt ra yêu cầu đối với mỗi doanh nhân về việc tiếp tục nâng chuẩn quản trị, phát triển bền vững và đóng góp cho những mục tiêu dài hạn của đất nước.

Với vai trò tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, VCCI khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại chính sách, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng liên kết trong nước, quốc tế.

Tinh thần “Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng” được xác định là định hướng kết nối trách nhiệm của mỗi doanh nhân với mục tiêu phát triển kinh tế và tương lai của đất nước.