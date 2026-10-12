Vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026

Tôn vinh và trao tặng doanh nhân Việt Nam tiêu biểu cúp Thánh Gióng 2026. (Nguồn: VCCI)

Dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); cùng đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng khẳng định, Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp để chúc mừng, đây còn là dịp để nhìn lại một cách nghiêm túc xem cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp được gì cho đất nước, đang gặp những khó khăn gì và cần chuẩn bị như thế nào cho chặng đường phát triển mới. Năm 2026 là kỳ bình xét lần thứ 10. Điều VCCI coi trọng nhất không phải là số lượng được tôn vinh, mà là chuẩn mực mà danh hiệu này đại diện.

“Một doanh nhân tiêu biểu không chỉ được nhìn từ quy mô doanh nghiệp, doanh thu hay lợi nhuận. Chúng tôi nhìn vào năng lực lãnh đạo và quản trị; khả năng đổi mới sáng tạo; sức cạnh tranh; sự tuân thủ pháp luật; đạo đức kinh doanh; trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và xã hội”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Theo số liệu do doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ, nhóm doanh nhân được lựa chọn tôn vinh năm nay đang lãnh đạo, điều hành những doanh nghiệp có quy mô đóng góp rất đáng ghi nhận. Chỉ tính năm 2025, tổng doanh thu đạt khoảng 1,34 triệu tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 248 nghìn tỉ đồng; nộp ngân sách khoảng 97 nghìn tỉ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273 nghìn lao động.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ mong muốn các doanh nhân tiếp tục là những người đi đầu, đặc biệt trong ba việc: Làm doanh nghiệp tốt hơn, minh bạch hơn và có sức chống chịu cao hơn; lan tỏa chuẩn mực văn hóa kinh doanh và tinh thần trách nhiệm; mở rộng liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp khác cùng lớn lên.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng khẳng định, một doanh nhân tiêu biểu không chỉ được nhìn từ quy mô doanh nghiệp, doanh thu hay lợi nhuận. (Nguồn: VCCI)

“VCCI cũng ý thức rất rõ trách nhiệm của mình. Là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chúng tôi phải làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước; phải phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; phải có nghiên cứu, dữ liệu và bằng chứng tốt hơn khi tham gia xây dựng chính sách”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 hướng tới ghi nhận 100 doanh nhân tiêu biểu từ các lĩnh vực, ngành nghề và địa phương, phản ánh sức sống, tính đa dạng và khát vọng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm cốt lõi của danh hiệu là đề cao những chuẩn mực phát triển dài hạn: Lãnh đạo và quản trị hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tuân thủ pháp luật; văn hóa và đạo đức kinh doanh; trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường. Cúp Thánh Gióng do đó vừa ghi nhận thành tích đã đạt được, vừa gửi gắm kỳ vọng về trách nhiệm nêu gương và khả năng dẫn dắt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam.

Lễ tôn vinh là dịp khẳng định sự trân trọng đối với những cống hiến của doanh nhân, đồng thời khơi dậy ý thức tiếp tục nâng chuẩn quản trị, giữ chữ tín, thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho những mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia.