Vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp.

Tại lễ kỷ niệm năm nay, 100 doanh nhân đã được bình chọn và vinh danh với danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước phát triển, hùng cường và thịnh vượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhiệt liệt chúc mừng 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh; đồng thời gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, Chính phủ trân trọng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế của Việt Nam.

Qua 9 lần tổ chức, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao nỗ lực của VCCI trong duy trì và đổi mới chương trình, góp phần lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, tinh thần kinh doanh và trách nhiệm xã hội; thiết thực triển khai các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng đội ngũ doanh nhân, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế. Điều này được khẳng định trong Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10.10.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; cùng với Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các nghị quyết của Đảng. Hệ thống pháp luật đang được xây dựng đồng bộ và thống nhất.

"Doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đất nước phồn vinh", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu và doanh nhân được vinh danh chụp ảnh lưu niệm

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, bứt phá và bền vững trong kỷ nguyên mới, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp càng có ý nghĩa quyết định, không chỉ ở số lượng và quy mô doanh nghiệp mà còn ở năng suất, chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Qua hơn 40 năm đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%, riêng quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng khoảng 12,3%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 888 tỉ USD; gần 224.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Những kết quả đó có đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, là nền tảng cho giai đoạn tăng tốc, tăng trưởng cao tiếp theo.

Để khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, các cơ quan quản lý cần đổi mới tư duy, phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, chuyển nhanh hơn sang kiến tạo, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả thực chất và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn của doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp lớn mạnh, nâng cao năng lực và tăng cường liên kết; tạo động lực để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới.

Trước những thời cơ và thách thức mới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn đội ngũ doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm với đất nước; đồng thời tập trung thực hiện bốn yêu cầu: Phải có khát vọng lớn hơn; phải có năng lực mạnh hơn; phải có trách nhiệm cao hơn; phải tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, doanh nhân tiêu biểu

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự kiến tạo, đồng hành của Nhà nước, vai trò kết nối của VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp, cùng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh cao hơn và vị thế vững chắc hơn trên trường quốc tế.

Phát huy tinh thần Thánh Gióng, Phó Thủ tướng Thường trực chúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, làm giàu chính đáng, phụng sự đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc lễ mít tinh, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng khẳng định, Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp để chúc mừng. Đây còn là dịp để nhìn lại một cách nghiêm túc xem cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp được gì cho đất nước, đang gặp những khó khăn gì và cần chuẩn bị như thế nào cho chặng đường phát triển mới.

Năm 2026 là kỳ bình xét lần thứ 10. Điều VCCI coi trọng nhất không phải là số lượng được tôn vinh, mà là chuẩn mực mà danh hiệu này đại diện.

“Một doanh nhân tiêu biểu không chỉ được nhìn từ quy mô doanh nghiệp, doanh thu hay lợi nhuận. Chúng tôi nhìn vào năng lực lãnh đạo và quản trị; khả năng đổi mới sáng tạo; sức cạnh tranh; sự tuân thủ pháp luật; đạo đức kinh doanh; trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và xã hội”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng phát biểu

Theo số liệu do doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ, nhóm doanh nhân được lựa chọn tôn vinh năm nay đang lãnh đạo, điều hành những doanh nghiệp có quy mô đóng góp rất đáng ghi nhận. Chỉ tính năm 2025, tổng doanh thu đạt khoảng 1,34 triệu tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế gần 248 nghìn tỉ đồng; nộp ngân sách khoảng 97 nghìn tỉ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273 nghìn lao động.

Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng bày tỏ mong muốn các doanh nhân tiếp tục là những người đi đầu, đặc biệt trong ba việc: Làm doanh nghiệp tốt hơn, minh bạch hơn và có sức chống chịu cao hơn; lan tỏa chuẩn mực văn hóa kinh doanh và tinh thần trách nhiệm; mở rộng liên kết và hỗ trợ các doanh nghiệp khác cùng lớn lên.

“VCCI cũng ý thức rất rõ trách nhiệm của mình. Là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chúng tôi phải làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với Đảng, Nhà nước; phải phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; phải có nghiên cứu, dữ liệu và bằng chứng tốt hơn khi tham gia xây dựng chính sách”, Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 hướng tới ghi nhận 100 doanh nhân tiêu biểu từ các lĩnh vực, ngành nghề và địa phương, phản ánh sức sống, tính đa dạng và khát vọng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm cốt lõi của danh hiệu là đề cao những chuẩn mực phát triển dài hạn: Lãnh đạo và quản trị hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tuân thủ pháp luật; văn hóa và đạo đức kinh doanh; trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường. Cúp Thánh Gióng do đó vừa ghi nhận thành tích đã đạt được, vừa gửi gắm kỳ vọng về trách nhiệm nêu gương và khả năng dẫn dắt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam.

Lễ tôn vinh là dịp khẳng định sự trân trọng đối với những cống hiến của doanh nhân, đồng thời khơi dậy ý thức tiếp tục nâng chuẩn quản trị, giữ chữ tín, thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho những mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia.