Vinh danh 100 doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026

Văn hóa kinh doanh là nền tảng tạo dựng uy tín doanh nghiệp

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”. Chương trình ghi nhận 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI phát biểu tại sự kiện.

Chương trình bình chọn, xếp hạng “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín” được triển khai nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đề cao tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, thực hiện cam kết với khách hàng, đối tác và người lao động.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong tiến trình đó, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất, việc làm, đồng thời góp phần hình thành diện mạo, bản sắc và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, doanh nhân, doanh nghiệp chính là những hạt nhân tích cực, lực lượng chủ lực, tiên phong trong việc đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào đời sống kinh tế, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một sản phẩm Việt Nam có chất lượng, một thương hiệu Việt Nam được thị trường quốc tế tin tưởng hay một doanh nghiệp kinh doanh liêm chính, có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng đều góp phần quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch VCCI cho rằng, phát triển văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp phải gắn liền với phát triển kinh tế. Đây là điều kiện để nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững, có bản sắc, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia.

Thực tế thời gian qua, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, VCCI đã công bố và phát động thực hiện 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, đồng thời thúc đẩy các chương trình về văn hóa kinh doanh, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Theo đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cần gắn với xây dựng nền tảng quản trị tốt, gìn giữ chữ tín, nâng cao trách nhiệm xã hội và hình thành những giá trị có khả năng trường tồn, hướng tới, khuyến khích các doanh nghiệp coi văn hóa kinh doanh là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ công bố và vinh danh “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”.

Lan tỏa các chuẩn mực đạo đức trong cộng đồng doanh nghiệp

Tiếp nối chương trình năm 2025, hoạt động bình chọn, xếp hạng “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026” thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước.

Trên cơ sở quy chế và bộ tiêu chí của chương trình, các hồ sơ tham gia được Hội đồng bình chọn rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập. Nội dung đánh giá tập trung vào kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Kết quả, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn, công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026”. Điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp được vinh danh hoạt động ở nhiều lĩnh vực, có quy mô và điều kiện phát triển khác nhau. Điều này cho thấy việc xây dựng văn hóa kinh doanh không giới hạn ở các doanh nghiệp lớn mà cần được thực hiện trong toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, bất kỳ doanh nghiệp nào, dù quy mô ra sao, nếu kiên trì kinh doanh có đạo đức, tuân thủ pháp luật, quan tâm đến người lao động và gìn giữ uy tín đều có thể tạo dựng những giá trị đáng trân trọng.

Trong số các đơn vị được vinh danh, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa được trao danh hiệu Top 20 “Doanh nghiệp văn hóa, uy tín xuất sắc năm 2026”.

Phát biểu tại chương trình, bà Võ Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải được thể hiện thông qua trách nhiệm với người lao động, khách hàng và cộng đồng.

Theo bà Võ Thị Thu Trang, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, đề cao sự minh bạch trong quản trị, đồng thời gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với gìn giữ giá trị truyền thống và bảo vệ tài nguyên. Tuy nhiên, việc gìn giữ văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi sự gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, sự đồng lòng của tập thể và cách ứng xử có tình nghĩa trong công việc, nhất là khi gặp khó khăn.

Từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, có thể thấy văn hóa kinh doanh cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, từ tuân thủ pháp luật, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thực hiện cam kết với khách hàng đến chăm lo quyền lợi người lao động và bảo vệ môi trường. Đây cũng là những nội dung được VCCI chú trọng trong quá trình thúc đẩy xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, các doanh nghiệp được vinh danh cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ doanh nghiệp khác cùng phát triển, chủ động xây dựng môi trường làm việc nhân văn và quan hệ lao động hài hòa. Đặc biệt, người lao động cần được tạo điều kiện tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa, bên cạnh việc bảo đảm việc làm và thu nhập.

Trong thời gian tới, VCCI sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí, phương pháp đánh giá, nâng cao chất lượng và uy tín của chương trình. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và phát triển bền vững. Theo đó, VCCI cũng sẽ phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, địa phương và cơ quan liên quan thúc đẩy thực hiện 6 Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, đưa các chuẩn mực văn hóa kinh doanh trở thành những giá trị được thực hành thường xuyên.

Việc vinh danh 100 doanh nghiệp năm 2026 vì vậy mang ý nghĩa ghi nhận những đơn vị tiêu biểu, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, gìn giữ chữ tín, thực hiện trách nhiệm xã hội và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.