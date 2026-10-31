Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong xây dựng văn hóa kinh doanh

Các doanh nghiệp thuộc Top 20 nhận vinh danh “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”. (Ảnh trong bài: Đoàn Chi)

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng hơn 300 đại biểu là chuyên gia, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và đại diện các doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Sĩ Hùng - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh vai trò của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh mới. Theo ông, doanh nhân, doanh nghiệp là lực lượng quan trọng đưa các giá trị văn hóa Việt Nam vào đời sống kinh tế. Việc xây dựng văn hóa kinh doanh chính là nền tảng để hình thành môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo dựng niềm tin và thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, có bản sắc.

Ông Hồ Sĩ Hùng - Chủ tịch VCCI phát biểu khai mạc chương trình.

Chủ tịch VCCI cho rằng, việc chương trình lựa chọn và vinh danh 100 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, quy mô khác nhau cho thấy văn hóa kinh doanh không phải là câu chuyện riêng của các doanh nghiệp lớn. Mỗi doanh nghiệp đều có thể tạo dựng uy tín và giá trị thông qua hoạt động kinh doanh liêm chính, tuân thủ pháp luật, quan tâm đến người lao động và giữ chữ tín với đối tác, khách hàng.

Để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, VCCI sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, cầu nối, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hiện trách nhiệm xã hội. Ông Hùng cũng kỳ vọng các doanh nghiệp được vinh danh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam trong sản phẩm, dịch vụ và phương thức quản trị.

Các doanh nghiệp thuộc Top 30 và Top 50 nhận danh hiệu tại chương trình.

Tiếp nối chương trình năm 2025, hoạt động bình chọn, xếp hạng “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước. Trên cơ sở Quy chế và Bộ tiêu chí của chương trình, các hồ sơ được Hội đồng bình chọn rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Các tiêu chí đánh giá tập trung vào kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín doanh nghiệp, việc chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Qua quá trình bình chọn, 100 doanh nghiệp tiêu biểu được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026”, chia thành ba nhóm xếp hạng gồm Top 20, Top 30 và Top 50. Trong đó, 20 doanh nghiệp có thứ hạng cao nhất được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Các đại biểu, doanh nhân và đại diện doanh nghiệp tham dự chương trình.

Các doanh nghiệp được vinh danh hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực và thành phần kinh tế, cho thấy sự đa dạng trong cộng đồng doanh nghiệp tham gia chương trình. Việc ghi nhận những doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa kinh doanh, giữ gìn uy tín và thực hiện trách nhiệm xã hội góp phần lan tỏa các chuẩn mực kinh doanh có trách nhiệm, thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.