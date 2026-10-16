Vinh danh 10 phụ nữ tại Việt Nam tiên phong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững

FAO tại Việt Nam vinh danh 10 phụ nữ tiêu biểu trong nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững.

Lan tỏa những mô hình nông nghiệp bền vững

Hoạt động vinh danh diễn ra nhân Ngày Lương thực Thế giới năm 2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, chế biến thực phẩm và phát triển nông thôn. Những sáng kiến được giới thiệu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong đổi mới sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Trong số những gương mặt tiêu biểu, Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, được ghi nhận với những đóng góp trong phát triển ngành sữa tươi và nông nghiệp công nghệ cao. Đến năm 2025, sản phẩm của doanh nghiệp chiếm gần 52% thị phần sữa tươi, với hơn 1 triệu lít sữa được chế biến mỗi ngày. Các hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, dược liệu, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng còn góp phần thúc đẩy dinh dưỡng học đường, bình đẳng giới và sản xuất có trách nhiệm với môi trường.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn.

Thạc sĩ Thạch Thị Chal Thi, nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Trà Vinh Farm (Sokfarm), phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội chuyên về mật hoa dừa. Sản phẩm đã có mặt tại hơn 400 điểm bán và xuất khẩu đến 11 quốc gia. Chuỗi liên kết hữu cơ kết nối hơn 150 hộ trồng dừa, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương, phần lớn là người Khmer và phụ nữ nông thôn.

Khoa học công nghệ thúc đẩy chuyển đổi xanh

Trong lĩnh vực nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có nhiều đóng góp về vaccine dịch tả lợn châu Phi, bộ xét nghiệm nhanh bệnh tai xanh và vaccine phòng bệnh care ở chó. Bà đã công bố 159 công trình khoa học, chủ trì 36 đề tài nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong nước.

Bà Đinh Thị Tiếu Oanh, Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)

Thạc sĩ Đinh Thị Tiếu Oanh, Trưởng bộ môn Cây công nghiệp tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), dành gần ba thập kỷ nghiên cứu cây cà phê, góp phần phát triển gần 20 giống được công nhận chính thức, trong đó có TRS1, THA1 và Xanh Lùn. Những kết quả này góp phần nâng cao chất lượng, năng suất và khả năng thích ứng của ngành cà phê.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng Chăn nuôi và Thú y thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, trong năm 2026 chỉ đạo 27 dự án khuyến nông quốc gia, hỗ trợ 93.616 vật nuôi và 11.200 đàn ong; xây dựng 52 mô hình trình diễn, tập huấn cho hơn 4.100 nông dân và cán bộ khuyến nông. Bà cũng tham gia dự án phục hồi sản xuất sau bão Mirinae, hỗ trợ 2.628 hộ chăn nuôi.

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hiệp hội Minh bạch Thực phẩm.

Ở lĩnh vực thủy sản, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hiệp hội Minh bạch thực phẩm, thúc đẩy truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng. Bà góp phần phát triển nền tảng truy xuất điện tử TraceVerified, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường.

Thạc sĩ Thạch Thị Chal Thi phát triển chuỗi giá trị mật hoa dừa, tạo sinh kế cho phụ nữ nông thôn.

Phát triển sinh kế gắn với bảo vệ tài nguyên

Tại Lào Cai, bà Nông Thị Thắm, Chủ tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu truyền thống Yên Thế, kết nối hơn 270 hộ sản xuất dược liệu, cây trồng và hoa, góp phần nâng thu nhập hộ gia đình khoảng 20%. Các chương trình đào tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển dược liệu hữu cơ dưới tán rừng mở thêm cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Bà Lương Thị Hạnh, nhà sáng lập Hanhsilk tại Hà Nội, góp phần phục hồi chuỗi nghề tơ lụa Nam Cao. Nghề dệt lụa Nam Cao được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Mô hình hỗ trợ hơn 250 hộ thành viên, tạo thu nhập cho gần 1.000 hộ gia đình và duy trì 700 ha trồng dâu.

Tại Đà Nẵng, bà Nguyễn Phạm Cẩm Tú, đồng sáng lập, Giám đốc CAS Energy, phát triển mô hình AgriSolar kết hợp năng lượng tái tạo, tự động hóa và hệ sinh thái vườn – ao – chuồng. Mô hình hướng đến sản xuất hơn 1.500 tấn thực phẩm hữu cơ mỗi năm, cung cấp 15 triệu kWh điện sạch và giảm hơn 15.000 tấn CO₂ tương đương mỗi năm.

Bà Lâm Ngọc Bảo Hân, nhà sáng lập Nhà Cua Family, phát triển mô hình nuôi thủy sản sinh thái gắn với bảo vệ rừng ngập mặn trên diện tích 8 ha được giao quản lý. Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm than sinh học và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần giảm chi phí, hướng đến nuôi trồng có trách nhiệm với môi trường.

Việc vinh danh 10 phụ nữ Việt Nam cho thấy đổi mới công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và bảo vệ tài nguyên có thể song hành với mục tiêu nâng cao thu nhập, bảo đảm an toàn thực phẩm và phát triển nông thôn. Đây cũng là những hướng đi quan trọng để thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững tại Việt Nam.