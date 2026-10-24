Vinh danh 10 gương mặt công nhân xuất sắc toàn quốc

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Chương trình không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lao động, sản xuất mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn,Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người lao động

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đằng sau những thành quả hiện diện trong đời sống hằng ngày là sự tận tụy, bền bỉ và tinh thần sáng tạo của hàng triệu người lao động. Từ việc duy trì dòng điện, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay đến sản xuất hàng hóa, chăm sóc người bệnh hay kết nối thông tin trong thiên tai, ở mỗi lĩnh vực đều có những người công nhân âm thầm nỗ lực, không ngừng học hỏi để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Chương trình tuyên dương lần đầu tiên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người lao động. Từ gần 18 triệu công nhân cả nước, thông qua quá trình phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và bình xét kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt tiêu biểu để vinh danh.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, mỗi cá nhân được tuyên dương là một câu chuyện về tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến. 10 gương mặt đại diện cho những phẩm chất đáng quý của người công nhân Việt Nam thời kỳ mới: lành nghề, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình; đồng thời phản ánh những giá trị đang được hàng triệu người lao động vun đắp trong quá trình lao động, sản xuất và xây dựng đất nước.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dù bận công tác nước ngoài vẫn dành sự quan tâm, gửi tặng 10 công nhân tiêu biểu bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Món quà thể hiện tình cảm, sự động viên đối với người lao động, đồng thời gửi gắm mong muốn công nhân Việt Nam tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy sáng kiến, đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp và đất nước.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.

Với vai trò là tổ chức đại diện người lao động, Công đoàn Việt Nam xác định việc chăm lo, tạo điều kiện để công nhân nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến và yên tâm cống hiến là nhiệm vụ thường xuyên.

Thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình; tăng cường đối thoại, thương lượng, tạo cơ hội học tập và nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Những sáng kiến, dù lớn hay nhỏ, cần được lắng nghe, ghi nhận, ứng dụng và nhân rộng, qua đó biến niềm vui của các cá nhân được vinh danh thành động lực thi đua trong toàn đội ngũ công nhân.

Phát huy vai trò giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - phát biểu tại Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng 10 công nhân được vinh danh; đồng thời trân trọng ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của gần 18 triệu công nhân trên cả nước.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, mỗi công nhân được tuyên dương có hoàn cảnh, công việc và hành trình phấn đấu khác nhau, nhưng đều có điểm chung là không chấp nhận dừng lại trước khó khăn, không bằng lòng với những kết quả đã đạt được, luôn tìm tòi, đổi mới và hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn cho tập thể, cộng đồng, đất nước.

Có người làm chủ công nghệ, đưa sáng kiến vào sản xuất; có người khẳng định tay nghề tại các đấu trường trong nước và quốc tế; có người vượt lên nghịch cảnh, hỗ trợ đồng nghiệp, tích cực tham gia hoạt động công đoàn và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó tăng trưởng ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trước yêu cầu đó, công nhân không chỉ cần thành thạo công việc mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với những thay đổi của sản xuất hiện đại. Công nghệ chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi được vận hành bởi những người lao động có năng lực, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm xây dựng môi trường để sáng kiến của công nhân trở thành nguồn lực phát triển thực chất. Mỗi phân xưởng cần được khuyến khích trở thành không gian đổi mới sáng tạo; mỗi ý tưởng có giá trị cần được tiếp nhận, thử nghiệm, áp dụng và ghi nhận công bằng.

Hiệu quả của sáng kiến không chỉ thể hiện ở việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn ở khả năng cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại phải gắn với bảo đảm việc làm, tiền lương, an toàn lao động và các điều kiện sống thiết yếu.

"Đối với tổ chức công đoàn, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường lắng nghe tiếng nói công nhân, nâng cao hiệu quả đối thoại tại nơi làm việc, tư vấn pháp luật và chăm lo thiết thực cho đoàn viên. Đồng thời, cần phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật, đoàn kết, tương trợ và phụng sự cộng đồng trong đội ngũ công nhân" - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

10 công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được vinh danh tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Để sự tôn vinh tạo sức lan tỏa lâu dài, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu xây dựng mạng lưới công nhân tiêu biểu, thợ giỏi, người có sáng kiến trên phạm vi cả nước; kết nối với cơ sở đào tạo, chuyên gia và doanh nghiệp để hỗ trợ truyền nghề, hướng dẫn sáng tạo, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Quốc hội tiếp tục lắng nghe tiếng nói của công nhân, hoàn thiện pháp luật và tăng cường giám sát thực thi; Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến chính sách việc làm, tiền lương, an sinh xã hội, đào tạo nghề và an toàn lao động.

Chương trình “Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026” là dịp ghi nhận những đóng góp cụ thể của người lao động, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước. Từ những tấm gương được vinh danh, tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo cần tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

10 gương mặt Công nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2026 gồm:

1. Anh hùng Lao động Phạm Đình Duẩn - Phó Trưởng phòng Điều khiển sản xuất, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

2. Anh Nguyễn Bá Vương - Chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;

3. Anh Hoàng Ngọc Hiến - Công nhân Tổ hàn 2, Xưởng NS1, Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn, Thanh Hóa;

4. Anh Nguyễn Thành Ngôn - Tổ trưởng Tổ Cơ khí, Công ty Cổ phần Nam Việt;

5. Chị Trần Thị Vân - Công nhân vận hành máy may công nghiệp, Xí nghiệp Veston Hà Nội, Tổng công ty May 10;

6. Chị Huỳnh Thị Lý - Công nhân bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam;

7. Anh Nguyễn Đức Toàn - Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, tỉnh Cà Mau;

8. Anh Nguyễn Đức Hưng - Công nhân Công ty TNHH ChangShin Việt Nam, Ủy viên Công đoàn bộ phận;

9. Anh Nguyễn Văn Cung - Nhân viên kỹ thuật, Chi nhánh Công trình Viettel Đắk Lắk, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel;

10. Anh Nguyễn Đức Quyền - Công nhân kỹ thuật, Công ty TNHH TOTO Việt Nam.