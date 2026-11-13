Vĩnh Đam trở lại đường đua phim Tết sau thành công với phim của Trấn Thành

Vĩnh Đam đang có bước tiến đáng chú ý trên màn ảnh rộng khi tiếp tục được trao cơ hội góp mặt trong một dự án điện ảnh dịp Tết. Sau lần đầu chạm ngõ điện ảnh với Thỏ Ơi của đạo diễn Trấn Thành, nam diễn viên trở lại đường đua phòng vé trong Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim, tác phẩm mới của đạo diễn Victor Vũ.

Đáng chú ý, ở dự án lần này, Vĩnh Đam đảm nhận vai thám tử Quyết. Đây là nhân vật thuộc tuyến mới trong thế giới trinh thám cổ trang mà Victor Vũ đang xây dựng. Thông tin được hé lộ trong teaser đầu tiên của bộ phim, bên cạnh sự xuất hiện của nhiều gương mặt như Quốc Huy, Đinh Ngọc Diệp, Quách Ngọc Ngoan và Rima Thanh Vy.

Vĩnh Đam vai thám tử Quyết.

Việc góp mặt trong một bộ phim thuộc thương hiệu Thám Tử Kiên được xem là cơ hội đáng chú ý đối với Vĩnh Đam. Nếu ở Thỏ Ơi, nam diễn viên gây chú ý với vai Thế Phong, một doanh nhân giàu có vướng vào những nghi vấn ngoại tình và biến cố hôn nhân, thì lần trở lại này mang đến màu sắc hoàn toàn khác.

Trong bộ phim của Trấn Thành, Vĩnh Đam có màn chạm ngõ điện ảnh với vai nam chính bên cạnh LyLy, Pháo và dàn diễn viên quen thuộc. Sở hữu chiều cao 1,92 m cùng ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước đó, sự xuất hiện của nam người mẫu trong một dự án có sức hút lớn tại phòng vé đã giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi hơn.

Đáng chú ý, Thỏ Ơi đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật của mùa phim Tết 2026. Thành công của bộ phim cũng tạo thêm sự chú ý đối với những gương mặt trẻ góp mặt trong dàn diễn viên, trong đó có Vĩnh Đam.

Vĩnh Đam vào vai chính phim Thỏ Ơi! của Trấn Thành dịp Tết 2026.

Với Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim, khán giả có dịp chờ đợi một hình ảnh khác của nam diễn viên. Tác phẩm tiếp tục theo chân thám tử Kiên do Quốc Huy đảm nhận, đưa nhân vật vào hành trình điều tra những vụ án mạng kỳ bí. Teaser vừa công bố hé lộ một con thuyền đầy thi thể, chiếc hộp gỗ bị khóa bằng xích sắt cùng thỏi vàng mang những ký tự bí ẩn. Không khí u ám và hàng loạt manh mối khó lý giải hứa hẹn tạo nên câu chuyện nhiều nút thắt.

Bên cạnh nội dung, sự xuất hiện của những nhân vật mới cũng khiến khán giả tò mò về vai trò của Vĩnh Đam trong vụ án lần này. Việc đảm nhận vai thám tử Quyết mở ra cơ hội để anh thể hiện khả năng diễn xuất trong một thể loại đòi hỏi sự tiết chế biểu cảm, xây dựng tâm lý và tương tác với nhiều tuyến nhân vật phức tạp.

Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027, tức ngày 6/2/2027. Sau thành công của phần đầu với doanh thu gần 249 tỷ đồng, tác phẩm đang nhận được nhiều kỳ vọng. Sự trở lại của Vĩnh Đam bên cạnh những diễn viên giàu kinh nghiệm cũng là một trong những yếu tố đáng chú ý, nhất là khi nam diễn viên đang có cơ hội mở rộng dấu ấn sau màn chào sân điện ảnh trong Thỏ Ơi.