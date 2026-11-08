Vĩnh Bình khánh thành cầu Bình An 2 trị giá 300 triệu
Cầu Bình An 2, xã Vĩnh Bình (An Giang) có chiều dài 30m, rộng 3,5m, tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Cầu Bình An 2 bắt qua khu vực giáp kênh Xáng 2 và kênh Xáng giữa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và học sinh đến trường.
Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Bình An 2.
Sáng 8/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình phối hợp nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Bình An 2, tại ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình.
Cầu Bình An 2 được xây dựng với tổng kinh phí 300 triệu đồng, do Đại đức Thích Thiện Bửu, thuộc điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Chơn Hiển, xã Vĩnh Bình vận động nhà hảo tâm và tập thể công nhân, viên chức Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bao bì Hương Nam (TP. Đồng Nai) tài trợ.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình trao 30 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vi-nh-bi-nh-khanh-thanh-cau-bi-nh-an-2-tri-gia-300-trie-u-a501893.html