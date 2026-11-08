Vĩnh Bình khánh thành cầu Bình An 2 trị giá 300 triệu

Nhiều vị trí trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận chưa thể thi công do vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, khiến nhà thầu phải rút thiết bị. Doanh nghiệp đã chuẩn bị kinh phí, sẵn sàng phối hợp chi trả bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền chuyển hồ sơ.