Vĩnh Bình: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa tiện ích công nghệ đến từng hộ dân

Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp ra quân hỗ trợ người dân tích hợp các tiện ích số trên ứng dụng VNeID.

Xác định chuyển đổi số phải xuất phát từ cơ sở và người dân phải là đối tượng thụ hưởng trực tiếp, UBND xã Vĩnh Bình đã thành lập và kiện toàn 14 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 14 ấp.

Với 76 thành viên nòng cốt là Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đây chính là lực lượng “gần dân, sát dân, hiểu dân”.

Không ngại khó khăn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng duy trì phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Ngay tại các trụ sở ấp, lực lượng này túc trực thường xuyên, kể cả ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật để hỗ trợ bà con cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tích hợp bảo hiểm y tế (BHYT), tài khoản hưởng an sinh xã hội, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt...

Chị Huỳnh Thị Cẩm Nhung, Trưởng ấp, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Thạnh Lạc Đông (xã Vĩnh Bình) cho biết: “Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Tổ công nghệ số cộng đồng ấp đã chia làm 3 nhóm nhỏ, vừa duy trì túc trực 24/24 giờ tại trụ sở ấp, vừa đến nhà để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp để người dân, nhất là lực lượng trẻ, tự thao tác và thành thạo đăng nhập VNeID, tích hợp các giấy tờ cá nhân.

Dù ban đầu gặp khó khăn do người lớn tuổi chưa có tài khoản ngân hàng hay hệ thống đôi lúc nghẽn mạng, nhưng nhờ sự nỗ lực của từng thành viên, tận tình giải thích, bà con đã rất đồng thuận, tích cực hưởng ứng”.

Chị Lê Thị Ngọc Thảo (ngụ ấp Thạnh Lạc Đông, xã Vĩnh Bình) chia sẻ: “Gia đình tôi 4 người đều đã tích hợp xong giấy tờ. Khi thấy được sự tiện lợi và sự nhiệt tình của lực lượng hỗ trợ, tôi và bà con trong ấp hưởng ứng rất tích cực”.

Theo UBND xã Vĩnh Bình, tính từ ngày 1-7-2026 đến nay, các Tổ công nghệ số cộng đồng đã phối hợp tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền; hướng dẫn hơn 7.668 lượt người dân cài đặt, sử dụng VNeID và dịch vụ công; hỗ trợ 1.654 lượt người tiếp cận các nền tảng số, thương mại điện tử.

Mới đây nhất, trong 2 ngày 3 và 4-10-2026, xã đã đồng loạt tổ chức chiến dịch ra quân tích hợp các tiện ích số trên VNeID, giúp hàng ngàn lượt người dân tích hợp thành công Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội, BHYT và chứng thư chữ ký số.

Về dịch vụ công trực tuyến, trong 9 tháng đầu năm, xã đã tiếp nhận và xử lý 5.936 hồ sơ thủ tục hành chính trên các hệ thống của tỉnh và các Bộ, ngành. Kết quả đã giải quyết 5.828 hồ sơ, trong đó trước hạn và đúng hạn đạt 99,86%.

Đặc biệt, 100% hồ sơ đều được số hóa thành phần, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 99%. Cùng với đó, tỷ lệ kích hoạt VNeID mức độ 2 đạt 94,9%; tỷ lệ tích hợp BHYT đạt 65,28% (26.296/40.282 người đủ 6 tuổi trở lên); chữ ký số công cộng đạt 39,3%, chỉ tiêu của năm 2026 là 50% và tài khoản an sinh xã hội đạt 55,87% (13.125/23.491 người đã kích hoạt VNeID mức độ 2).

Đồng thời, xã cũng thúc đẩy kinh tế số, toàn xã có 75,03% hộ kinh doanh áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Mô hình điểm “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” trên đường Nguyễn Văn Côn và đường tránh Vĩnh Bình đạt 100% hộ kinh doanh niêm yết mã QR và áp dụng thanh toán số.

Địa phương cũng triển khai thành công mô hình “Chợ 4.0” tại chợ Vĩnh Bình và chợ Thạnh Yên, thu hút 42 tiểu thương tham gia hưởng ứng...

Bên cạnh những kết quả phấn khởi, hoạt động chuyển đổi số ở xã Vĩnh Bình vẫn còn không ít khó khăn. Do hầu hết lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động kiêm nhiệm, chưa có nguồn kinh phí riêng hỗ trợ, trong khi một bộ phận người dân lớn tuổi vẫn ngại tiếp cận công nghệ hay thiết bị di động cũ kỹ... đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để khắc phục, trong thời gian tới, UBND xã Vĩnh Bình xác định tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động của 14 Tổ công nghệ số cộng đồng; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; quyết tâm hướng tới mục tiêu 100% người dân trưởng thành có danh tính số và tài khoản thanh toán điện tử.

Song song đó, xã cũng kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ thêm về kinh phí hoạt động cho lực lượng cơ sở, mở các lớp tập huấn kỹ năng chuyên sâu và đầu tư hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại các vùng lõm sóng, tạo đà để Vĩnh Bình bứt phá hơn nữa trên hành trình chuyển đổi số.