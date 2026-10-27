Vĩnh biệt Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, lá cờ đầu của 'Hát cho đồng bào tôi nghe'

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến. (Ảnh: LINH BẢO)

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, sinh năm 1950, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ông nguyên là Trưởng ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh); nguyên Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến sinh ra ở Nghĩa Lộ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, khi lớn lên học ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, là sinh viên của Hội Sinh viên sáng tác, trực thuộc Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn (1970).

Ông từng là Đoàn trưởng Đoàn Văn nghệ sinh viên-học sinh Sài Gòn tham gia phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” cùng thời với các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Văn Sanh…

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến (bìa phải) trong buổi sinh hoạt chuyên đề tại Cần Giờ vào cuối năm 2025 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: LINH BẢO)

Là một trong số ít nhạc sĩ có giọng hát hay, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến còn là người vui tính, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè quý mến. Đề tài ông chuyên viết là những ca khúc dành cho thanh niên, thiếu nhi như: Tuổi trẻ 20; Hành khúc Sinh viên; Tuổi trẻ miền Đông; Thành phố Bác Hồ, thành phố của em…

Sự ra đi của ông là mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình và tập thể Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng chi nhánh phía nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng được tổ chức từ 18 giờ, ngày 29/10; Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ, ngày 31/10. Lễ động quan vào lúc 8 giờ, ngày 31/10, sau đó đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.