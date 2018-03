Vĩnh biệt mùa hè bóng dầu với 5 loại phấn phủ chỉ dưới 200 ngàn đồng!

Mùa hè sẽ không còn là nỗi ám ảnh với những cô nàng da dầu nữa khi các bạn sở hữu 1 trong những sản phẩm phấn phủ cực đỉnh với giá không quá 200 nghìn đồng.

Phấn phủ là bước che phủ cuối cùng trên gương mặt để có lớp make up hoàn chỉnh, giúp kiểm soát lượng dầu thừa trên gương mặt, giữ lớp nền lâu trôi hơn và giúp cân bằng sáng để làn da bạn luôn đẹp ở bất kì đâu. Dưới đây là 5 sản phẩm phấn phủ giá bình dân với chất lượng cực kì ổn dành cho các nàng vào mùa hè này.

1. SHISEDO BABY POWDER

Sản phẩm chiết xuất 100% thành phần tự nhiên, hoàn toàn không chì - không thủy ngân- tinh khiết không mùi.

Phấn phủ Shisedo chính là bí quyết cho bạn lớp trang điểm đẹp hoàn hảo không tỳ vết. Lớp phấn siêu mịn thẩm thấu sâu vào da giúp làn da sáng mịn và dưỡng ẩm suốt cả ngày. Đặc biệt độ kiểm dầu của loại phấn này siêu tốt nên các bạn có làn da dầu hay hỗn hợp có thể hoàn toàn yên tâm.

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da đặc biệt là da mụn, nhạy cảm.

2. EGLIPS BLUR POWDER PACT

Sản phẩm có mức giá 150 ngàn đồng được rất hợp lý cho chị em sử dụng vào mùa hè.

Eglips Blur Powder Pact là phấn phủ dạng nén dành cho da dầu với khả năng kiểm soát lượng dầu thừa cực tốt. Nếu các bạn đã thử dùng qua một số sản phẩm phấn kiềm dầu mà vẫn chưa thấy hài lòng thì đây chính là một trải nghiệm tuyệt vời, đối thủ nặng ký nhất cho làn da dầu là đây.

Phấn giá rẻ nhưng lại có tác dụng phủ hoàn hảo lỗ chân lông, các vùng da không đều màu.

3. ELF HIGH DEFINITION POWDER

Hạt phấn phủ trắng tinh, trong suốt, không ảnh hưởng đến lớp nền.

Phấn phủ dạng bột độ nét cao High Definition Powder của E.L.F. đem lại vẻ đẹp trong trẻo tựa nắng sớm. Che giấu hiệu quả nếp nhăn và khuyết điểm trên làn da nhờ hiệu ứng “soft focus”. Công thức phấn trong suốt, mềm mượt, có khả năng kiềm dầu, phù hợp với các cô gái ưa vẻ đẹp tự nhiên.

Bí quyết cho một lớp nền mỏng mịn mà giá lại phải chăng dành cho chị em.

4. CATRICE ALL MATT PLUS

Sản phẩm được so sánh với mỹ phẩm cao cấp.

Phấn phủ Catrice All Matt Plus Powder cho da dầu và hỗn hợp vì độ kiềm dầu rất tốt lại mỏng nhẹ. Với công nghệ vượt bậc, tiên tiến nhất của Đức, hãng mỹ phẩm Catrice đã cho ra đời loại phấn các thành phần cực kì an toàn cho da, đã được kiểm nghiệm gắt gao nhất. Hạt phấn cực kì nhẹ, mịn và rất tơi dễ dàng thoa đều trên da, giúp hấp thụ lớp dầu dư thừa trên da, định hình lớp nền make-up lâu trôi và không bị xuống tông hay đổ dầu giữa thời tiết nóng bức.

Sản phẩm bảo vệ bạn trước tác hại của môi trường và khói bụi.

5. RIMMEL STAY MATTE

Sản phẩm rất được ưa chuộng tại thị trường UK.

Phấn phủ kiềm dầu Rimmel London Stay Matte Pressed Powder mang lại cảm giác tự nhiên nhất cho bạn, bạn vẫn xinh lung linh mà cứ cảm giác như không hề trang điểm vậy. Với thành phần khoáng tự nhiên vô cùng lành tính và phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da dầu và mụn. Kết cấu hạt phấn tơi, mềm và mịn dễ dàng tán lên da, phấn là lớp bột mịn nên sẽ giúp hấp thụ dầu trên da để gương mặt không bị bóng nhờn, còn se khít lỗ chân lông và nếp nhăn.

Vỏ hộp chắc chắn, tiện lợi khi mang theo người.

Trần Thu Hà