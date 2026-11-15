Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tưng bừng khai mạc Ngày hội Văn hóa – Thể thao năm 2026

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng năm 2026 (ảnh:Kim Huệ)

Ngay từ sáng sớm, khu vực trung tâm tổ chức lễ hội đã ngập tràn sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu cùng tiếng trống hội rộn rã. Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh và du khách thập phương đã có mặt từ rất sớm để hòa mình vào không khí náo nức của ngày hội. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; đại diện các Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn cùng sự góp mặt của đông đảo các đoàn vận động viên, nghệ nhân đến từ các thôn, khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó CT.UBND xã Vĩnh Bảo Phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa – Thể thao năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, địa phương mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để nhân dân giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết làng xóm. Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa dân gian đặc trưng của vùng đất Vĩnh Bảo, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, đánh trống khai hội và diễu hành biểu dương lực lượng đầy khí thế của các khối vận động viên, phần hội chính thức mở màn với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao vô cùng sôi nổi, đặc sắc.

Ông Phạm Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy- CT.UBND xã Vĩnh Bảo đánh trống Khai hội (ảnh:Kim Huệ)

Tâm điểm thu hút sự chú ý và cổ vũ cuồng nhiệt nhất của đông đảo khán giả chính là Hội thi pháo đất truyền thống. Pháo đất từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, là nét văn hóa dân gian độc đáo ăn sâu vào máu thịt của người dân Vĩnh Bảo nói riêng và vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Tuy nhiên, Hội thi pháo đất năm nay mang một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, giàu tính nhân văn và để lại dấu ấn lịch sử đặc biệt.

Lần đầu nghi thức rước đất được thực hiện tại Ngày hội

Lần đầu tiên trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức đã long trọng phục dựng và tổ chức Lễ rước đất. Nghi thức trang nghiêm này mang ý nghĩa tri ân đất mẹ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, đồng thời gửi gắm lòng thành kính của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân đã khai hoang lập ấp, giữ gìn hồn cốt quê hương. Dòng người rước đất trong trang phục truyền thống uy nghiêm, thành kính đã tạo nên một bức tranh văn hóa tâm linh vừa linh thiêng, vừa gần gũi, chạm đến trái tim của mỗi người tham dự.

Lần đầu có sự tranh tài của các đội thi pháo đất nữ (ảnh:Kim Huệ)

Không dừng lại ở đó, một điểm nhấn đầy bất ngờ và thú vị khác của Hội thi pháo đất năm 2026 chính là sự tham gia tranh tài của các đội pháo nữ. Nếu như trước đây, bộ môn đòi hỏi nhiều sức khỏe, sự dẻo dai và kỹ thuật nhào nặn, tung pháo điêu luyện này vốn được xem là sân chơi riêng của cánh mày râu, thì năm nay, những người phụ nữ Vĩnh Bảo “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã tự tin bước vào sới pháo. Những đôi bàn tay khéo léo hàng ngày vốn quen với công việc đồng áng, nội trợ nay lại thoăn thoắt nặn những quả pháo đất tròn trịa, chắc nịch và tung ra những đường pháo dứt khoát, tạo nên tiếng nổ giòn giã, vang dội cả một góc trời. Sự góp mặt của các đội pháo nữ không chỉ mang đến luồng gió mới đầy hào hứng cho hội thi mà còn khẳng định tinh thần bình đẳng, sự tự tin và sức mạnh của phụ nữ địa phương trong việc gìn giữ di sản cha ông.

Các hoạt động thể thao diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội

Song hành cùng không gian văn hóa dân gian đậm đặc bản sắc là bầu không khí thể thao hiện đại, trẻ trung và đầy kịch tính. Giải bóng chuyền hơi nữ ngành Giáo dục đã thu hút sự tham gia của các đội bóng đến từ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã. Rời bục giảng và những trang giáo án, các nữ giáo viên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở bằng tinh thần thi đấu hết mình, đoàn kết và trung thực. Tiếng reo hò, cổ vũ của các em học sinh và đồng nghiệp bên ngoài đường biên đã tiếp thêm sức mạnh, biến sân thi đấu thành một ngày hội thực sự của những người làm công tác trồng người.

Bên cạnh đó, Giải bóng đá tứ hùng quy tụ bốn đội bóng xuất sắc đại diện cho các cụm dân cư và đoàn thanh niên trong xã cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Với lối chơi cống hiến, kỹ thuật cá nhân khéo léo cùng chiến thuật hợp lý, các cầu thủ đã mang đến những trận cầu mãn nhãn, kịch tính đến những phút cuối cùng. Đây là sân chơi ý nghĩa nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong thanh thiếu niên, giúp các bạn trẻ tránh xa các tệ nạn xã hội, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động và cống hiến cho quê hương.

Ngày hội Văn hóa – Thể thao xã Vĩnh Bảo năm 2026 khép lại phần lễ và mở ra chuỗi ngày tranh tài sôi nổi trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn thể nhân dân. Sự kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn di sản truyền thống qua Lễ rước đất, Hội thi pháo đất với việc phát triển thể thao quần chúng qua các giải bóng chuyền, bóng đá đã làm nổi bật trọn vẹn thông điệp “Vĩnh Bảo – Hội tụ lan tỏa sắc màu văn hóa Việt”. Tin tưởng rằng, từ thành công của ngày hội năm nay, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã Vĩnh Bảo sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc.