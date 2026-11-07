Vĩnh An tổ chức Ngày hội “Mùa nước nổi”

Các vận động viên tranh tài môn bóng ném dưới nước.

Ngày 7/11, tại Dinh Sơn Trung, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh An tổ chức ngày hội với chủ đề “Mùa nước nổi - Sắc màu Vĩnh An”.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như trải nghiệm “Sắc màu mùa nước nổi”, tham quan Dinh Sơn Trung, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực và cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Vĩnh An mùa nước nổi”.

Điểm nhấn là các hoạt động bóng ném dưới nước, kéo co dưới nước và thi bắt cá lóc bằng nôm, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các trường học và các ấp tham gia. Các phần thi diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.

Thi đấu môn kéo co dưới nước.

Thi bắt cá lóc bằng nơm.

Thông qua ngày hội, địa phương tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết cộng đồng, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa lao động, sinh hoạt đặc trưng của người dân trong mùa nước nổi.