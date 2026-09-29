Vĩnh An thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh An trao quyết định thành lập các chi bộ mới trực thuộc Đảng ủy xã.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kết thúc hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; đồng thời thành lập 9 chi bộ trực thuộc, gồm: Văn phòng Đảng ủy xã; Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; Văn phòng HĐND và UBND xã; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Phòng Kinh tế xã; Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố, trao quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập và chuyển giao đảng viên về các chi bộ.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường THPT Vĩnh Bình và đổi tên Chi bộ Y tế Vĩnh An thành Chi bộ Trạm Y tế xã Vĩnh An, cùng trực thuộc Đảng bộ xã Vĩnh An.