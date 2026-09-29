Vĩnh An tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội

Cầu Thành Phước, xã Vĩnh An đang được khẩn trương thi công. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Chủ tịch UBND xã Vĩnh An Trần Văn Bình Linh cho biết xã từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Về lĩnh vực nông nghiệp, địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu phù hợp với điều kiện của từng khu vực và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập. Xã quan tâm hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới tham gia vào chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm…

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng kinh nghiệm sản xuất, nhiều nông dân trên địa bàn xã có thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Văn Nhạt, ngụ ấp Phước Thành cho biết hiện nay làm ruộng thuận lợi hơn nhờ cơ giới hóa nhiều khâu như làm đất, gieo sạ, bón phân, thu hoạch, nhất là sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, sạ lúa và bón phân giúp tiết kiệm thời gian, nhân công và bảo vệ sức khỏe nông dân. “Nông dân chỉ cần chọn giống tốt, bảo đảm đủ vật tư nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào canh tác và liên kết với nơi tiêu thụ uy tín thì làm lúa sẽ có lãi”, ông Nhạt nói.

9 tháng năm 2026, tổng diện tích xuống giống lúa toàn xã hơn 22.390ha, đạt 100,66% chỉ tiêu cả năm, trong đó diện tích sản xuất lúa áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng” chiếm trên 96,5%; 33,88% diện tích áp dụng chương trình “1 phải, 5 giảm”; 1.825ha thực hiện đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Ngoài ra, xã có 3 mã số vùng trồng với tổng diện tích 152,6ha.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã Vĩnh An tập trung triển khai thực hiện các dự án với phương châm có khối lượng đến đâu, giải ngân đến đó. Xã phân bổ gần 17,5 tỷ đồng thực hiện 13 dự án, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu. Đến nay, lũy kế giải ngân hơn 12,4 tỷ đồng, đạt 71,25% chỉ tiêu vốn được giao, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, an toàn, chất lượng, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh An hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng trên địa bàn xã Vĩnh An tiếp tục được duy trì và từng bước phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hoạt động của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ sản xuất cơ bản ổn định. Địa phương chú trọng hỗ trợ các cơ sở tiếp cận chính sách vay vốn, đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học, công nghệ và mở rộng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường…

Để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm và cả năm 2026, xã Vĩnh An tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, cải cách hành chính; huy động sức dân xây dựng nông thôn mới; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Theo ông Trần Văn Bình Linh, với lợi thế là địa phương có khu vực đô thị phát triển kết hợp với vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xã Vĩnh An có điều kiện hình thành các khu dân cư mới, phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.