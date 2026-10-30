Vĩnh An quy hoạch phát triển đến năm 2050 theo mô hình “hạt nhân và vệ tinh”

Đại biểu dự hội nghị.

Chiều 30/10, UBND xã Vĩnh An tổ chức hội nghị công bố, công khai quy hoạch chung xã đến năm 2050.

Theo quy hoạch, không gian phát triển của thị trấn Vĩnh Bình, xã Vĩnh An và xã Tân Phú trước đây được tổ chức lại thành một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, khu vực Vĩnh Bình cũ là hạt nhân, tập trung các chức năng hành chính, kinh tế, giáo dục, thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao; định hướng phát triển đô thị dọc các tuyến ĐT.941 và ĐT.947 mới.

Khu vực Vĩnh An cũ được định hướng là vệ tinh sản xuất lúa chất lượng cao, kết hợp phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, lấy di tích Dinh Đức Cố Quản làm hạt nhân. Khu vực Tân Phú cũ phát triển chuyên canh lúa chất lượng cao, cây ăn trái, hoa màu và nuôi trồng thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời giữ không gian mở của vùng trũng Tứ giác Long Xuyên.

Trung tâm xã đặt tại ấp Vĩnh Lộc, quy mô khoảng 4,41ha, tập trung các chức năng hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa và thể dục thể thao.

Lãnh đạo xã Vĩnh An trao bản đồ quy hoạch cho 8 ấp trên địa bàn xã.

Quy hoạch dự báo đến năm 2050, đất xây dựng tăng từ 531,55ha hiện nay lên 1.058,04ha vào năm 2035 và 1.317ha vào năm 2050, chiếm 14,1% diện tích tự nhiên. Đất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm khoảng 81,21% diện tích.

Tầm nhìn đến năm 2050, xã Vĩnh An hướng đến mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0”; phát triển hạ tầng hiện đại, thông minh, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị di sản, cảnh quan kênh rạch.