Trong số các dự án đang triển khai trên địa bàn, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì được xác định là một trong những công trình gặp nhiều khó khăn nhất về GPMB. Tuyến đường đi qua khu vực dân cư đông đúc, diện tích thu hồi chủ yếu liên quan đến đất ở, nhà cửa và các công trình dọc hai bên đường. Một số vị trí còn chồng lấn với diện tích đất đã thu hồi từ nhiều năm trước để thực hiện Khu công nghiệp (KCN) Chấn Hưng và khu đất dịch vụ.

Theo UBND xã, đến tháng 10/2026, địa phương đã bàn giao cho đơn vị thi công trên 61.811m2, đạt 99,99% diện tích cần GPMB. Phần diện tích còn lại 4,1m2, liên quan đến kết cấu ngôi nhà 3 tầng của một hộ dân tại thôn Nha. Do chưa có đơn giá phù hợp để xác định mức bồi thường đối với công trình bị ảnh hưởng, địa phương đang đề nghị chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá, làm cơ sở giải quyết quyền lợi cho hộ dân.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh An và các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Đồng chí Đỗ Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết: Khó khăn trong GPMB không chỉ nằm ở việc xác định đơn giá bồi thường mà còn liên quan đến nguồn gốc, hồ sơ đất đai và sự chồng lấn giữa các dự án. Nhiều thửa đất đã qua chuyển nhượng, mua bán bằng giấy viết tay, hồ sơ lưu trữ từ các xã trước đây chưa đồng bộ, dẫn đến việc xác minh, kiểm kê mất nhiều thời gian. Như phần diện tích chồng lấn giữa dự án Quốc lộ 2 với KCN Chấn Hưng và khu đất dịch vụ Cầu Tây. UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc rà soát từng trường hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quyết định thu hồi đất từ năm 2004. Sau khi được tỉnh hướng dẫn tháo gỡ, 100% số hộ thuộc diện chồng lấn đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đối với khu tái định cư phục vụ dự án Quốc lộ 2, địa phương đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 20/22 hộ, với diện tích 8.260m2, đạt 94,3%. Hai hộ còn lại chưa đồng thuận bàn giao đất, chính quyền tiếp tục vận động, rà soát hồ sơ và thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Không chỉ tập trung cho dự án Quốc lộ 2, Vĩnh An còn đẩy nhanh GPMB các công trình giao thông có quy mô lớn. Trong đó, dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh đến đường tỉnh 304 kéo dài, có diện tích GPMB hơn 130.900m2, liên quan đến 352 hộ dân. Một trong những vướng mắc đáng chú ý của dự án này là diện tích đất thuộc ga Hướng Lại. Ngày 23/10/2026, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương thu hồi, hoàn trả đất và tài sản trên đất tại ga Hướng Lại, ga Bạch Hạc. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện thủ tục, xử lý phần mặt bằng còn vướng mắc, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động đường sắt.

Đối với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn xã dự kiến thu hồi khoảng 12,87ha, ảnh hưởng đến 496 hộ dân. Đến nay, địa phương đã tổ chức rà soát, xác định chủ sử dụng đất, họp dân tại 6 thôn, ban hành thông báo thu hồi đất và triển khai kiểm kê, lập phương án bồi thường. Phương án tại thôn Yên Trù và thôn Nội đang được trình thẩm định, phê duyệt để chi trả cho người dân.

Theo đồng chí Đỗ Xuân Cường, để bảo đảm tiến độ, xã đã thành lập các ban chỉ đạo, hội đồng bồi thường và tổ tuyên truyền, vận động đối với từng dự án. Cán bộ được phân công trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt kiến nghị, giải thích chính sách, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết những trường hợp vượt thẩm quyền. “Quan điểm của địa phương là công khai, minh bạch phương án bồi thường, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi. Những trường hợp chưa đồng thuận phải được đối thoại, làm rõ nguyên nhân, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung...” - đồng chí Đỗ Xuân Cường nhấn mạnh.

Tuyên truyền, vận động các hộ dân khẩn trương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án mở rộng đường Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì qua địa bàn xã.

Thời gian tới, xã Vĩnh An tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại của dự án Quốc lộ 2, tuyến đường song song đường sắt; đồng thời phối hợp triển khai GPMB dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo kế hoạch. Khi những tuyến giao thông được hoàn thiện, khả năng kết nối giữa Vĩnh An với các đô thị Vĩnh Yên, Việt Trì và các KCN sẽ thuận lợi hơn, mở thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.