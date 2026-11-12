Vĩnh An khánh thành cầu Thành Phước trị giá hơn 1,3 tỷ đồng

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Thành Phước.

Ngày 12/11, UBND xã Vĩnh An tổ chức lễ khánh thành cầu Thành Phước. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh đến dự.

Cầu được xây mới bằng kết cấu sắt, trụ bê tông, dài 58m, rộng 4m, tải trọng 3 tấn, do đội thi công cầu thiện nguyện Võ Văn Út (Út Ngộ) thực hiện. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Cầu Thành Phước bắc qua kênh Mặc Cần Dưng, kết nối tuyến Tỉnh lộ 941 thuộc ấp Phước Thành với tuyến đường ĐH.12 thuộc ấp Vĩnh Phước. Công trình đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản thuận tiện hơn.