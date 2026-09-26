Vingroup lập công ty nghìn tỷ, lấn sân lĩnh vực kinh doanh mới

Tập đoàn Vingroup vừa công bố quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vin Oil&Gas Global (VOG), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh xăng dầu và khí đốt.

Theo thông tin công bố, VOG có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm 51% vốn điều lệ, tương ứng phần vốn góp 510 tỷ đồng.

VOG đặt trụ sở tại Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp là đầu tư và kinh doanh xăng dầu, dầu và khí đốt. Với tỷ lệ sở hữu 51%, Vingroup là cổ đông chi phối tại doanh nghiệp mới thành lập.

Việc thành lập VOG diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng và năng lượng.

Từ tháng 8/2025, Vingroup công bố bổ sung hai trụ cột hoạt động mới là hạ tầng và năng lượng xanh, bên cạnh các lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, thương mại - dịch vụ và thiện nguyện xã hội. Tập đoàn cho biết định hướng này nhằm mở rộng sự tham gia vào các lĩnh vực hạ tầng cơ bản và năng lượng của Việt Nam.

Trong lĩnh vực năng lượng, Vingroup những năm gần đây cũng phát triển hệ sinh thái xoay quanh giao thông xanh và xe điện thông qua VinFast, cùng các hoạt động liên quan đến hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện.

Việc thành lập VOG mở thêm một hướng hoạt động của tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, dù chưa có thông tin về mảng kinh doanh cụ thể mà doanh nghiệp mới sẽ tập trung.

Vingroup những năm gần đây cũng phát triển hệ sinh thái năng lượng xoay quanh VinFast và hạ tầng phục vụ giao thông xanh. Ảnh: VF

Thị trường xăng dầu và khí đốt hiện chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động địa chính trị và giá năng lượng thế giới.

Bộ Công Thương mới đây đánh giá thị trường năng lượng trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027 tiếp tục chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông, nhu cầu năng lượng, chi phí vận tải, bảo hiểm và nguy cơ gián đoạn các tuyến cung ứng quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện cơ bản được bảo đảm, song việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và duy trì mức dự trữ phù hợp đang trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động.

Giá dầu thế giới cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn bởi căng thẳng tại Trung Đông. Diễn biến giá dầu có tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào, giá bán và biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chuỗi kinh doanh xăng dầu.

Đối với thị trường trong nước, Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu thô và sản phẩm xăng dầu nhập khẩu.

Trong quý I/2026, tổng lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu đạt gần 6,49 triệu tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lượng sản phẩm xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 3.

Ở chiều nhu cầu, ACBS dự báo tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam có thể tăng trên 8% mỗi năm nhờ tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu gia tăng tạo dư địa cho thị trường, trong khi biến động giá dầu và nguồn cung quốc tế tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này.