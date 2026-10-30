Vingroup lãi hơn 43.000 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận vượt kế hoạch năm

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 150.579 tỷ đồng, tăng 285% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 49.447 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ tập đoàn ghi nhận khoản lỗ gộp 5.506 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Vingroup báo lãi trước thuế 29.936 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 22.760 tỷ đồng, tăng 652%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 22.354 tỷ đồng, so với mức 640 tỷ đồng của quý III/2025.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng trong kỳ chủ yếu đến từ bất động sản. Mảng này mang về 98.488 tỷ đồng doanh thu, chiếm khoảng 65% tổng doanh thu hợp nhất và cao gấp gần 13 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 61.439 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 62,4%.

Riêng Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án đóng góp chính vào kết quả kinh doanh gồm Global Gate Hạ Long, Green Paradise và Ocean Park 2, 3.

Ở chiều ngược lại, mảng sản xuất tiếp tục là điểm gây áp lực lên kết quả kinh doanh. Doanh thu đạt 36.705 tỷ đồng, tăng khoảng gấp đôi cùng kỳ, nhưng giá vốn vẫn ở mức cao khiến mảng này lỗ gộp 14.434 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp âm 39,3%, dù đã cải thiện so với mức âm 70,3% của quý III/2025.

Theo thông cáo của tập đoàn, trong 9 tháng đầu năm, VinFast bàn giao 211.242 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 91% so với cùng kỳ. Riêng tại Việt Nam, lượng xe bàn giao đạt 177.697 chiếc, tăng 71%. Mảng xe máy điện cũng ghi nhận hơn 710.000 xe bàn giao đến hết tháng 9, gấp 3 lần cùng kỳ.

Các lĩnh vực khác đóng góp quy mô nhỏ hơn. Mảng khách sạn, vui chơi giải trí đạt 3.566 tỷ đồng doanh thu và 1.087 tỷ đồng lãi gộp; lĩnh vực y tế ghi nhận doanh thu 1.764 tỷ đồng, lãi gộp 386 tỷ đồng. Trong khi đó, giáo dục gần như hòa vốn ở cấp độ lợi nhuận gộp.

Ở mảng du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl đạt 10.700 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng, tăng 19% so với cùng kỳ. Riêng hoạt động khách sạn tăng trưởng doanh thu 32%, công suất phòng bình quân đạt 64%, tăng 9 điểm phần trăm; giá phòng bình quân đạt 2,95 triệu đồng mỗi đêm, tăng 12%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vingroup đạt 372.499 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 122% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 64.336 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43.665 tỷ đồng, lần lượt tăng 324% và 477%.

Với kết quả này, tập đoàn đã vượt khoảng 25% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,62 triệu tỷ đồng, tăng gần 45% so với đầu năm. Riêng tiền mặt cuối kỳ còn 52.603 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt 293.816 tỷ đồng, tăng 46%; các khoản trả trước cho người bán đạt 253.449 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3 lần đầu năm.

Đáng chú ý, các khoản đặt cọc phục vụ mục đích đầu tư, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn, tăng từ 126.263 tỷ đồng lên 353.715 tỷ đồng. Tính chung tiền trả trước cho người bán và đặt cọc đầu tư, quy mô các khoản mục này lên tới hơn 607.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 37% tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo, các khoản đặt cọc này chủ yếu là đặt cọc với một bên liên quan và các đối tác hợp tác phát triển, nhằm nhận chuyển nhượng dự án và mua cổ phần của một số công ty đang sở hữu dự án bất động sản.

Ở chiều nguồn vốn, Vingroup ghi nhận hơn 402.000 tỷ đồng tiền nhận đặt cọc và vốn góp hợp tác kinh doanh, cao gấp khoảng 2,5 lần đầu năm.

Về nợ vay, tổng dư nợ vay và trái phiếu của tập đoàn đạt 389.900 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 136.405 tỷ đồng, nợ vay dài hạn 253.495 tỷ đồng. Trái phiếu chiếm khoảng 43% tổng dư nợ, tương đương 166.117 tỷ đồng.