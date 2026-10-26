Vingroup huy động 4.500 tỷ đồng trái phiếu tại Hàn Quốc, VIG nâng sở hữu lên 32,5%

Tập đoàn Vingroup (VIC) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu quốc tế bằng đồng won Hàn Quốc với giá trị 230 tỷ won, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng. Theo thông tin công bố, lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm, có tài sản bảo đảm và không chuyển đổi.

Vingroup đang có những chuyển động đáng chú ý về cơ cấu sở hữu và huy động vốn.

Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của Công ty CP Vinhomes (VHM) và/hoặc Công ty CP Vinpearl (VPL) thuộc sở hữu của Vingroup hoặc bên thứ ba.

Trước đó, ngày 11/8/2026, HĐQT Vingroup đã thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế tại Hàn Quốc với tổng giá trị tối đa 455 tỷ won, kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định không quá 8%/năm.

Đợt phát hành giúp Vingroup bổ sung nguồn vốn trung hạn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế. Việc huy động bằng đồng won cũng giúp tập đoàn đa dạng hóa thị trường vốn và giảm sự phụ thuộc vào một kênh huy động duy nhất.

Tuy nhiên, lãi suất cố định 8%/năm cũng đồng nghĩa với nghĩa vụ chi phí vốn đáng kể. Với quy mô 230 tỷ won, tiền lãi danh nghĩa tương ứng khoảng 18,4 tỷ won mỗi năm, nếu tính trên toàn bộ dư nợ gốc và chưa xét các điều khoản cụ thể khác của trái phiếu.

Bên cạnh chi phí lãi vay, doanh nghiệp cũng cần tính đến yếu tố tỷ giá khi phát hành bằng ngoại tệ. Việc cân đối giữa nguồn thu và nghĩa vụ thanh toán sẽ góp phần chủ động kế hoạch tài chính, tối ưu chi phí vốn trong quá trình thực hiện.

Do đó, hiệu quả của thương vụ không chỉ phụ thuộc vào khả năng huy động thành công mà còn nằm ở mục đích sử dụng vốn, hiệu quả đầu tư và năng lực đáp ứng nghĩa vụ trả lãi, hoàn trả gốc khi trái phiếu đáo hạn.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) đã nhận chuyển quyền sở hữu 4.432.980 cổ phiếu VIC vào ngày 20/10/2026. Giao dịch được công bố ngày 23/10.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu VIC do VIG nắm giữ tăng từ 2.520.265.316 đơn vị lên 2.524.698.296 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu theo đó tăng từ 32,468% lên 32,526% vốn điều lệ Vingroup.

Đây là giao dịch nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do các cá nhân góp vốn bằng cổ phiếu vào VIG, không phải giao dịch mua cổ phiếu thông qua khớp lệnh trên sàn chứng khoán. Giá trị số cổ phiếu nhận chuyển quyền tính theo mệnh giá là hơn 44,3 tỷ đồng.

Nếu tính cả lượng cổ phiếu do VIG và người có liên quan nắm giữ, tổng sở hữu đạt hơn 3,228 tỷ cổ phiếu VIC, tương đương 41,593% vốn điều lệ Vingroup. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, là người có liên quan được đề cập trong báo cáo và hiện trực tiếp nắm giữ hơn 703,8 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 9,068% vốn điều lệ.

Việc VIG tăng tỷ lệ sở hữu cho thấy sự dịch chuyển trong cơ cấu nắm giữ cổ phiếu tại hệ sinh thái Vingroup. Tuy nhiên, do đây là giao dịch góp vốn bằng cổ phiếu, không thể xem lượng cổ phiếu chuyển quyền là lực cầu mua mới phát sinh trên thị trường hoặc mặc nhiên coi đây là tín hiệu về biến động giá VIC trong ngắn hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC đang giao dịch quanh mức 237.100 – 239.600 đồng/cp, đóng vai trò là động lực nâng đỡ lớn cho thị trường.

Tính riêng trong tuần qua, VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 68 điểm, trong đó riêng mã VIC đã đóng góp gần 37 điểm tăng cho toàn chỉ số, giúp kéo điểm số chung đi lên trong bối cảnh nhóm ngân hàng và chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh.

Vốn hóa thị trường của Vingroup duy trì ở mức trên 1,67 – 1,85 triệu tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Với tỷ trọng hơn 20% tổng vốn hóa HoSE, cổ phiếu VIC có tác động rất lớn đến chỉ số VN-Index. Điều này khiến VIC trở thành cái tên gần như không thể bỏ qua đối với các quỹ đầu tư hàng đầu khi muốn bắt kịp xu hướng của thị trường.

Điều đáng nói là thị trường mới nổi thứ cấp chắc chắn không phải đích đến cuối cùng của chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu hướng đến là đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn để lên thị trường mới nổi của MSCI hay thị trường mới nổi cap cấp của FTSE Russell. Nếu thành công, cổ phiếu Việt Nam, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn như VIC, sẽ có cơ hội lớn để tiếp cận dòng vốn khổng lồ từ quốc tế.

Đáng chú ý, đà tăng của cổ phiếu VIC cùng nhóm cổ phiếu "họ Vin" đã giúp tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng gia tăng đáng kể.

Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản 36,9 tỷ USD, xếp thứ 60 thế giới và dẫn đầu nhóm 5 tỷ phú Việt Nam.