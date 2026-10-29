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Vingroup dự kiến đầu tư 500 triệu USD xây nhà máy xe điện tại Philippines

Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines cho biết Vingroup dự kiến đầu tư 500 triệu USD, khoảng 31,7 tỷ peso Philippines để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện

Tạp chí Tiếp thị & Gia đình
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Nhật Linh

Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/vingroup-du-kien-dau-tu-500-trieu-usd-xay-nha-may-xe-dien-tai-philippines-d37045.html