Vingroup dự kiến đầu tư 500 triệu USD xây nhà máy xe điện tại Philippines

Sáng 28/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) chính thức bắt đầu ngày làm việc trọng tâm với phiên khai mạc, phiên toàn thể cấp cao và phiên đối thoại giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo cấp cao Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về chủ đề 'Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu'. Phát biểu khai mạc, chào mừng, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, với không gian phát triển mới, đòi hỏi tư duy phát triển, phương thức quản trị và năng lực kết nối mới; TPHCM mong muốn tăng cường liên kết vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường, mở ra các cơ hội hợp tác. Ngay sau phiên đối thoại, TPHCM chính thức công bố 9 thành viên sáng lập của Trung tâm Tài chính Quốc tế, trao quyết định đầu tư cho 12 dự án với quy mô hơn 13,5 tỷ USD và ký kết hợp tác chiến lược với WEF.