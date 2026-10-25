Vingroup đầu tư dự án logistics gần 40.000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 231, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương tại phường Vũng Áng, Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 5.940 tỷ đồng, vốn huy động dự kiến 33.660 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất và khu vực biển khoảng 472,6 ha, gồm 158,2 ha diện tích lấn biển, với thời hạn hoạt động 70 năm.

Phối cảnh mặt bằng bố trí dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương. Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2027-2030) tập trung xây dựng kè, lấn biển, san nền và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung. Giai đoạn 2 (2031-2033) triển khai khoảng 200 ha kho, bãi và khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng, dự kiến đưa các hạng mục vào khai thác từ năm 2031.

Từ năm 2034, giai đoạn 3 sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong năm 2036.

Mục tiêu của dự án là hình thành trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng hiện đại, gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương.

Các hạng mục chính gồm kho hàng tổng hợp, kho và bãi container, khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng, khu điều hành, bãi xe, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường.

Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 50 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu giữ, trung chuyển và phân phối hàng hóa, tăng kết nối giữa cảng biển với các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông...

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ được phê duyệt. Đồng thời tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, khu vực biển, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Phối cảnh minh họa Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 8 vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1487 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050. Phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ Khu kinh tế Vũng Áng với quy mô 22.780 ha, thuộc các phường Vũng Áng, Hoành Sơn và một phần các phường Sông Trí, Hải Ninh.

Sau khi quy hoạch chung được điều chỉnh, nơi này đón thêm nhiều đề xuất đầu tư mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics.

Bên cạnh dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương, Vingroup còn đề xuất đầu tư 3 khu công nghiệp tại các lô CN16, CN17 và CN1F.

Những dự án này nối dài danh mục đầu tư của Vingroup tại Hà Tĩnh, sau loạt dự án trong lĩnh vực công nghiệp, bất động sản và năng lượng được tập đoàn triển khai ở địa phương những năm qua.

Cụ thể, từ cuối năm 2021, tập đoàn khởi công Nhà máy sản xuất pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng, với diện tích gần 13 ha. Nhà máy bắt đầu cung ứng pin cho mẫu xe điện VF 6 từ giữa năm 2023.

Đến tháng 6/2025, Nhà máy VinFast Hà Tĩnh có diện tích 360.000 m2 được khánh thành sau 7 tháng thi công, trở thành một trong những cơ sở sản xuất ôtô điện hiện đại nhất tại khu vực.

Đáng chú ý, cuối năm 2025, Tập đoàn Vingroup tiếp tục phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh khởi động 4 dự án trọng điểm tại địa phương. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 460 ha.

Dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh tại phường Sông Trí với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô hơn 84 ha cũng được khởi công cùng đợt.

Hai dự án còn lại là Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, tổng vốn đầu tư 17.050 tỷ đồng, công suất 400 MW và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, tổng vốn đầu tư 22.600 tỷ, công suất gần 500 MW.