Vingroup công bố thành lập Verta - Mô hình giáo dục phổ thông mới trong thời đại ai

Ngày 15/10, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố thành lập Trường Quốc tế VERTA tại Hà Nội. Với triết lý giáo dục “Learn. Make. Matter.”, VERTA hướng tới phát triển học sinh có nền tảng học thuật vững chắc, khả năng tư duy độc lập, biết ứng dụng AI và công nghệ để mở rộng năng lực, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị cho xã hội.

Trường tọa lạc tại số 148 Giảng Võ, Hà Nội, dành cho học sinh Việt Nam và quốc tế với quy mô tối đa từ 800-1.000 học sinh. VERTA dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8/2027. Từ tháng 10/2026, trường bắt đầu tuyển sinh khóa 1 từ lớp 1 đến lớp 11 với quy mô khoảng 400 học sinh.

VERTA là thương hiệu mới trong hệ thống giáo dục do Tập đoàn Vingroup phát triển, bên cạnh Vinschool, Brighton College Vietnam, Vin Nexus Center và VinUniversity. Trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, bản lĩnh và nền tảng kiến thức để định hình bản thân, phát huy năng lực và tạo ra giá trị trong tương lai.

Triết lý giáo dục “Learn. Make. Matter.” của VERTA được xây dựng trên 3 trụ cột. Trong đó, Learn nhấn mạnh việc làm chủ tri thức để tư duy độc lập, đề cao tinh thần chủ động, khám phá và học tập thông qua trải nghiệm. Học sinh được phát triển kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Khoa học xã hội và Nghệ thuật. Ở các cấp học cao hơn, chương trình mở rộng sang AI và Điện toán nâng cao, Kỹ thuật, Khoa học Y sinh, Khởi nghiệp cùng các môn Advanced Placement (AP) theo hệ giáo dục Hoa Kỳ.

Chương trình học được thiết kế theo hướng liên ngành, giúp học sinh kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực, tiếp cận một vấn đề dưới nhiều góc độ và vận dụng những gì đã học để giải quyết vấn đề một cách độc lập, tự chủ.

Trụ cột thứ hai, Make, hướng tới chuyển hóa kiến thức thành năng lực thông qua việc tạo ra những kết quả cụ thể có thể thử nghiệm và phản biện. Học sinh được hướng dẫn quy trình từ đặt câu hỏi, hình thành ý tưởng đến thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, tiếp nhận phản hồi và cải tiến sản phẩm. Qua đó, VERTA hướng tới phát triển khả năng tư duy và vận dụng kiến thức để tạo ra các giải pháp, sản phẩm cụ thể.

Với trụ cột Matter, học sinh được khuyến khích sử dụng kiến thức và năng lực để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa, tạo ra giá trị trong thực tiễn. Quá trình học tập gắn với các vấn đề, dữ liệu và chuyên gia thực tế, đồng thời tạo điều kiện để người dùng và các bên phản biện đánh giá sản phẩm của học sinh.

VERTA được giới thiệu là lựa chọn giáo dục mới dành cho học sinh, phụ huynh Việt Nam. Ảnh: Vingroup

Hệ sinh thái Vingroup với các lĩnh vực như giáo dục đại học, nghiên cứu, y tế, công nghệ, công nghiệp, giao thông xanh và đô thị được xác định là nguồn lực hỗ trợ VERTA kết nối hoạt động học tập trong trường với đời sống bên ngoài.

Bà Phan Hà Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty VS, đơn vị phát triển Hệ thống Giáo dục VERTA thuộc Tập đoàn Vingroup cho biết: “VERTA đặt mục tiêu trang bị cho học sinh nền tảng học thuật vững chắc để theo đuổi những lộ trình đại học có yêu cầu cao; đồng thời phát triển khả năng nghiên cứu, lập luận, thiết kế và biến ý tưởng thành sản phẩm; sử dụng AI và công nghệ để mở rộng năng lực tư duy và giải quyết những vấn đề không có sẵn đáp án. Quan trọng hơn, khi rời VERTA, các em có thể tự học điều mới, tự hình thành phán đoán và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình”.

Chương trình đào tạo tại VERTA được giảng dạy bằng tiếng Anh, theo định hướng giáo dục Hoa Kỳ. Trong những năm đầu, giáo viên giữ vai trò chủ động trong việc xây dựng kiến thức, thói quen và phương pháp học tập cho học sinh. Khi học sinh trưởng thành và có nền tảng vững vàng hơn, các em sẽ từng bước được trao quyền tự chủ để khám phá thế mạnh, lựa chọn môn học nâng cao, xác định câu hỏi nghiên cứu và theo đuổi các dự án dài hạn.

Hiệu trưởng VERTA là Tiến sĩ Tarek Razik, nhà giáo dục có hơn 35 năm kinh nghiệm quốc tế. Ông từng đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng tại Jakarta Intercultural School và International School of Beijing. Đội ngũ giáo viên quốc tế của trường sẽ được tuyển chọn theo các tiêu chuẩn về chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với chương trình đào tạo.

Với chương trình chú trọng chiều sâu học thuật, AI, công nghệ và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, VERTA được giới thiệu là lựa chọn giáo dục mới dành cho học sinh, phụ huynh Việt Nam, đồng thời hướng tới cung cấp môi trường học tập theo định hướng giáo dục Hoa Kỳ cho cộng đồng cư dân quốc tế tại Hà Nội và các khu vực lân cận.