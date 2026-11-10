VinFast xác nhận ra mắt 2 xe điện mới trong tháng 11, trông lạ mà quen

Ngay tối ngày 10/11, VinFast bất ngờ đăng tải video hé lộ 2 mẫu xe điện mới của hãng đồng thời xác nhận thời gian ra mắt vào giữa tháng 11. Dù thương hiệu xe điện Việt chưa xác nhận về tên mẫu xe mới, song dựa theo kiểu dáng và các thông tin được rò rỉ trước đó, nhiều khả năng đây sẽ là 2 mẫu xe VF 5 và VF 6 thế hệ mới, 2 sản phẩm liên tục được bắt gặp trên đường lái thử trong xuyên suốt nhiều tháng.

Trước đó, từ đầu năm 2026, VinFast VF 5 thế hệ mới đã xuất hiện trong Công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bản vẽ đăng ký cho thấy mẫu SUV cỡ A được thay đổi khá nhiều ở thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe có dải trang trí hình cánh chim mới, trong khi cụm đèn hậu được đưa lên vị trí cao hơn so với bản hiện hành.

Cặp đèn hậu mới của 2 sản phẩm vừa được VinFast hứa hẹn ra mắt trong tháng 11 xuất hiện trong video. Ảnh: VinFast.

Sau khi xuất hiện trong hồ sơ kiểu dáng, hình ảnh mẫu VF 5 mới trên đường chạy thử tiếp tục bị rò rỉ trên mạng xã hội. Không riêng VF 5, mẫu SUV cỡ B VF 6 cũng từng nhiều lần bị bắt gặp trên đường chạy thử với ngoại hình được che chắn khá kỹ.

Qua những hình ảnh trước đó, VF 6 mới dường như vẫn giữ kiểu dáng tổng thể quen thuộc nhưng được tinh chỉnh ở cụm đèn trước, đèn hậu và cản xe. Đặc biệt, phần đèn hậu có thêm những chi tiết đặt dọc thay vì chỉ sử dụng thiết kế nằm ngang như trên mẫu xe hiện hành.

Một số hình ảnh còn cho thấy mẫu xe có thể sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn, cùng cách bố trí khoang lái khác biệt so với thế hệ đang bán. Giá bán hay thời gian chính thức xuất hiện 2 mẫu xe mới của VinFast vẫn chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên với "truyền thống" ra mắt xe nhanh gọn của hãng, nhiều khả năng người dùng Việt sẽ sớm được giới thiệu 2 sản phẩm này ngay giữa tháng 11.