VinFast vượt BYD, Kia, Hyundai - bán xe điện lọt top 4 tại Ấn Độ

Theo Dữ liệu đăng ký xe trên toàn Ấn Độ từ Hệ thống dữ liệu Vahan, thị trường ôtô điện Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 36.010 xe đăng ký trong tháng 9, tăng 11% so với mức 32.350 xe của tháng trước.

Đáng chú ý, VinFast Auto India tiếp tục góp mặt trong nhóm 5 hãng xe điện bán chạy nhất tại quốc gia Nam Á, vượt qua nhiều cái tên lớn khác như Hyundai, Kia hay BYD, Tesla.

Cụ thể, VinFast ghi nhận 2.963 xe điện được đăng ký trong tháng 9, tăng 724 xe so với tháng 8, tương đương mức tăng trưởng 32,3%. Kết quả này giúp thương hiệu ôtô Việt chiếm khoảng 8,2% thị phần xe điện tại Ấn Độ.

Với doanh số trên, VinFast xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng các hãng ôtô điện bán chạy nhất thị trường, chỉ đứng sau Tata Motors, Mahindra & Mahindra và JSW MG Motor India. Trong đó, Tata Motors tiếp tục dẫn đầu với 14.784 xe, chiếm 41,1% thị phần. Mahindra & Mahindra đứng thứ 2 khi bán được 7.779 xe, tương đương 21,6% thị phần.

VinFast đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các thương hiệu bán xe điện tốt nhất Ấn Độ vào tháng 9. Ảnh: Vahan Dashboard/PAN India Data.

Vị trí thứ 3 thuộc về JSW MG Motor India với 5.242 xe được đăng ký, tăng 6,3% so với tháng trước. Thương hiệu này chiếm 14,6% tổng lượng ôtô điện được đăng ký tại Ấn Độ trong tháng 9.

Như vậy, nhóm 4 thương hiệu dẫn đầu, bao gồm VinFast, đã chiếm khoảng 85,5% thị phần ôtô điện tại quốc gia này.

Đáng nói, kết quả của VinFast còn vượt qua loạt hãng xe lâu năm như Kia, Maruti Suzuki, Hyundai hay Toyota nếu chỉ xét riêng doanh số xe thuần điện.

Kết quả này đến từ hàng loạt kế hoạch phát triển thị trường của hãng xe nội địa Việt. Kể từ khi chính thức xuất hiện tại Ấn Độ, VinFast đã nhanh chóng thể hiện mục tiêu nội địa hóa tại quốc gia này.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng và hoàn thiện nhà máy nhà máy đặt tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu vào cuối năm 2025. Hiện, dải sản phẩm của VinFast tại thị trường này cũng dần đa dạng với VF 7, VF 6 và gần nhất là VF MPV 7.