Mẫu xe VinFast mới trên Công báo Sở hữu công nghiệp số mới nhất.

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp số mới nhất phát hành vào giữa tháng 11 này, VinFast đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe ô tô mới. Đơn đăng ký được nộp từ 22/05/2026.

Theo hình ảnh từ Công báo Sở hữu công nghiệp, mẫu xe kiểu thiết kế khá giống chiếc Kia PV5. Hai bên có cửa lùa, xe có dáng vuông vắn gọn gàng, thân liền khối, nóc cao và phẳng. Phần đầu xe được làm ngắn, kính chắn gió dựng đứng và khoang lái đẩy sát về phía trước. Đây là cách bố trí thường thấy trên những mẫu xe ưu tiên tối đa hóa không gian cabin trong khi vẫn giữ kích thước tổng thể gọn gàng.

Điểm đáng chú ý nằm ở hai bên thân xe với cửa lùa dành cho hàng ghế sau. Chưa có kích thước cụ thể cho mẫu xe.

Ở phía sau, cụm đèn hậu đặt dọc hai bên. Phần cản sau và vòm bánh xe được ốp vật liệu tối màu, dễ là nhựa đen nhám. Những chi tiết này cho thấy VinFast có thể đang hướng tới một mẫu xe đa mục đích sử dụng như chở người, chở hàng... tương tự Kia PV5.

(theo Otofun)