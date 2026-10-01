VinFast Việt Nam tăng vốn lên hơn 35.000 tỷ đồng. Ảnh: VinFast.

CTCP VinFast Việt Nam vừa cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, với vốn điều lệ tăng thêm 25.000 tỷ đồng. Công ty đồng thời mở rộng đăng ký kinh doanh sang một số lĩnh vực dịch vụ bất động sản.

Cụ thể, theo hồ sơ mới, vốn điều lệ của VinFast Việt Nam được nâng lên hơn 35.183 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm đến từ việc phát hành 2,5 tỷ cổ phần ưu đãi cổ tức, trong khi lượng cổ phần phổ thông của doanh nghiệp vẫn ở mức khoảng 53,8 triệu đơn vị.

Sau thay đổi, vốn tư nhân trong nước chiếm khoảng 98,5% vốn của công ty, tăng từ mức 94,7% trước đó. Tỷ lệ vốn nước ngoài giảm từ 5,3% xuống khoảng 1,5%. Phần vốn ngoại này thuộc VinFast Auto Ltd., pháp nhân của VinFast tại Singapore.

Cùng với việc tăng vốn, VinFast Việt Nam bổ sung 2 ngành nghề liên quan đến bất động sản, gồm dịch vụ môi giới bất động sản và các hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, trong đó có tư vấn và quản lý bất động sản.

VinFast Việt Nam được thành lập ngày 19/6, trong quá trình tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh của VinFast tại Việt Nam. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 5.138 tỷ đồng. Với mức vốn hiện tại, quy mô vốn của công ty đã tăng gần 7 lần sau khoảng 3 tháng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, sinh năm 1993, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của VinFast Việt Nam.

Sau quá trình tái cấu trúc, VinFast Việt Nam phụ trách các hoạt động nghiên cứu và phát triển, bán hàng, dịch vụ hậu mãi trên phạm vi toàn cầu. Công ty cũng sở hữu 3 đơn vị gồm VinFast Commercial & Services Trading LLC, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH.

Theo VinFast, trong 8 tháng đầu năm, hãng đã bán hơn 154.000 ôtô và duy trì vị trí dẫn đầu thị trường xe điện trong nước trong 24 tháng liên tiếp.