VinFast (VFS) báo doanh thu quý II vượt 30.000 tỷ đồng, lượng ô tô bàn giao tăng vọt 96%

Doanh thu bán xe bứt phá, sản lượng bàn giao tăng trưởng mạnh

Báo cáo tài chính quý II/2026 của VinFast Auto Ltd. (VFS) ghi nhận tổng doanh thu đạt 30.340,9 tỷ đồng, tương đương 1.203,7 triệu USD. Mức doanh thu này ghi nhận sự tăng trưởng 32,9% so với quý I/2026 và bứt phá 85,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu tổng thu, hoạt động bán ô tô điện tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, mang về 28.833,1 tỷ đồng (khoảng 1.143,9 triệu USD). Doanh thu bán xe tăng 33,4% so với quý liền trước và cao hơn 92,7% so với kết quả thực hiện của quý II năm ngoái.

Động lực chính tạo nên mức tăng trưởng doanh thu đến từ sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng xe bàn giao. Tính riêng trong quý II/2026, VinFast đã hoàn tất bàn giao 70.085 ô tô điện trên quy mô toàn cầu. Con số này cao hơn 20% so với quý I/2026 và ghi nhận mức tăng 96% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, các thị trường quốc tế bắt đầu đóng góp khoảng 11% vào tổng số xe ô tô điện được giao trong quý. Bên cạnh ô tô, mảng kinh doanh xe hai bánh cũng ghi nhận sự bứt phá khi công ty bàn giao tổng cộng 286.039 xe máy điện và xe đạp điện trong quý II, cao gấp đôi so với quý trước và tăng 311% so với cùng kỳ.

Xét về thị phần nội địa, tính đến cuối quý II/2026, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam trong 22 tháng liên tiếp. Dữ liệu đến ngày 30/6 cho thấy hãng xe điện này đang kiểm soát khoảng 38% thị phần toàn thị trường ô tô trong nước. Cũng trong quý này, công ty đã tung ra thị trường hai mẫu xe mới gồm VF 8 thế hệ mới và mẫu xe cá nhân cỡ nhỏ VF 2. Số liệu ban đầu ghi nhận hơn 12.700 đơn đặt hàng cho VF 8 thế hệ mới và hơn 28.700 đơn đặt hàng đối với mẫu VF 2 chỉ trong vài ngày đầu ra mắt.

Sự mở rộng của mạng lưới phân phối là một yếu tố quan trọng hỗ trợ sản lượng bán hàng. Tính đến ngày 30/6/2026, hệ thống bán lẻ của hãng đã phát triển lên quy mô 474 cửa hàng trên phạm vi tất cả các thị trường đang hoạt động. Đông Nam Á và Ấn Độ được xác định là khu vực tăng trưởng trọng tâm. Tại các thị trường này, VinFast đang giữ vị trí dẫn đầu tại Philippines, đứng thứ 5 ở Ấn Độ và xếp thứ 8 tại Indonesia trong nhóm các thương hiệu xe thuần điện.

Tái cấu trúc nguồn vốn và mở rộng danh mục công nghệ

Đi cùng với việc mở rộng quy mô kinh doanh, ban lãnh đạo VinFast đang triển khai các giải pháp nhằm củng cố nền tảng tài chính dài hạn. Các sáng kiến tập trung vào việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất sử dụng vốn hiệu quả hơn tại Việt Nam và bổ sung đa dạng các nguồn thu. Việc tối ưu hóa sử dụng vốn hướng tới mục tiêu từng bước cải thiện chỉ số EBITDA và dòng tiền hoạt động, tạo nền tảng tài chính để duy trì các khoản đầu tư cho chiến lược phát triển xe điện cốt lõi.

Về định hướng phát triển sản phẩm, VinFast đã bổ sung mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) VF Wild vào danh mục bán hàng. Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm xe cỡ lớn thế hệ mới, kết hợp hệ truyền động điện với công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động. VF Wild hiện đã chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam và có kế hoạch tiến vào các thị trường quốc tế trong năm tới.

Đối với mảng công nghệ tự hành, doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, tiêu chuẩn an toàn để triển khai thử nghiệm đội 200 taxi tự hành cấp độ 4 tại khu vực Cần Giờ. Kế hoạch này dự kiến thực hiện vào cuối năm 2027 sau khi hoàn tất các thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành.

Chiến lược trong thời gian tới của VinFast tiếp tục tập trung vào việc mở rộng thị phần tại các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ, duy trì sự hiện diện tại Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Phương thức hợp tác với các đại lý phân phối sẽ được ưu tiên làm chủ đạo để phát triển mạng lưới, song song với việc nâng cao năng lực sản xuất lắp ráp toàn cầu và liên tục cập nhật dải sản phẩm mới.